Com arriben Reus i Nàstic al derbi?

Ambdós equips van sumar tres punts en la darrera jornada i tenen la moral alta, motiu pel qual tots dos aniran a pel triomf

Actualitzada 17/09/2018 a les 21:01

Reus i Nàstic de Tarragona ja preparen a consciència el derbi que els enfrontarà aquest diumenge a la capital del Baix Camp, un duel on, com succeeix en tots els derbis, s’hi juguen més de tres punts. Els locals arriben al xoc amb set punts a la taula, mentre que el Nàstic n’ha sumat quatre en les cinc jornades que s’han disputat fins ara.El CF Reus Deportiu afronta el derbi de diumenge a l’Estadi Municipal després de dues victòries molt motivadores. L’accidentat inici de temporada de l’equip dirigit per Xavi Bartolo, marcat pels problemes amb les inscripcions d’alguns jugadors, la marxa precipitada d’un home tant important com Dejan Lekic i el fet que finalment, peces clau de la plantilla com Karim Yoda, Tito, Vítor Silva o Isaac Cuenca es quedessin sense fitxa per competir amb l’equip roig-i-negre, no ha servit per enfonsar el CF Reus, que tot i les adversitats, ha aconseguit sumar set punts dels quinze que s’han disputat després de les cinc primeres jornades de lliga.Tot i la primera derrota al camp de la Unión Deportiva Las Palmas, que semblava que havia de marcar la tendència de l’equip roig-i-negre en les següents jornades, ja que el CF Reus es trobava sense alguns dels seus jugadors més importants, i envoltat per la incertesa sobre quins d’aquests jugadors podrien, finalment, ser inscrits a la competició. Però els homes de Xavi Bartolo no es van deixar doblegar per les circumstàncies, i a la segona jornada, van ser capaços d’arrencar un punt a un Zaragoza molt agressiu, i en la tercera, d’aconseguir la primera victòria fora de casa, i els primers tres punts de la temporada.La derrota a casa contra l’Albacete de la quarta jornada de la Segona Divisió A, després de l’avís per part del president del club reusenc, Xavier Llastarri, que a l’equip l’esperava una etapa difícil, a causa de la plantilla curta que havia quedat a disposició de l’entrenador roig-i-negre, després de tot el problema de les inscripcions, semblava que tornava a fer tocar de peus a terra el CF Reus Deportiu. Però la setmana passada, l’equip reusenc va encadenar dues victòries molt importants, que van donar als aficionats roig-i-negres més fe en el seu equip, i les seves possibilitats.El partit de la segona eliminatòria de la Copa del Rei que el CF Reus va disputar el passat dimecres, arribava, segons havia apuntat Xavi Bartolo abans de l’enfrontament, en un mal moment per a l’equip, pel qual, amb els pocs recursos de què disposa, havia de ser molt complicat disputar dues competicions. El plantejament de l’entrenador roig-i-negre abans d’aquell partit, feia pensar que destinaria pocs recursos a intentar aconseguir la classificació per a la següent ronda. Però el CF Reus Deportiu és un equip que no es rendeix fàcilment, i amb tot en contra, davant d’un Osasuna molt agressiu que pretenia classificar-se davant de la seva afició, els roig-i-negres van demostrar que tenen fins a l’última gota de l’esperit competitiu que requereix la Copa del Rei, i van acabar classificant-se per a la següent ronda, que disputaran contra l’Almería.La victòria del passat dissabte a Tenerife, que el CF Reus va aconseguir als últims minuts, després d’haver realitzat una gran tasca en defensa, i que Edgar Badia aprofités per mostrar i reafirmar els seus galons de primer porter, després de brillant actuació de Pol Freixanet al partit de Copa, va acabar de donar als aficionats roig-i-negres l’optimisme amb què afronten el derbi tarragoní d’aquest diumenge, que es juga al seu territori. L’equip de Bartolo, tot i no voler fer volar coloms, ha demostrat durant les darreres jornades, que ha sabut sobreposar-se a la situació complicada causada per les inscripcions i el límit salarial, i ha fet palès, que no serà un rival fàcil.Per la seva banda, el Nàstic també arriba amb una gran motivació i amb la sensació d’haver-se tret un immens pes del damunt. El conjunt que dirigeix José Antonio Gordillo va iniciar la campanya amb un nefast 1 de 12 en els quatre primers enfrontaments lliguers. Aquesta situació, unida a l’eliminació a la Copa del Rei a mans del Córdoba, va fer encendre totes les alarmes. Aquestes alarmes, per cert, es van apagar, almenys momentàniament, gràcies al triomf assolit dissabte al Nou Estadi contra l’Osasuna, en un partit en el qual els tarragonins van guanyar 1-0 i, a més, van saber patir fins el final. Una situació que els permet afrontar el derbi contra el Reus de la millor manera possible.L’equip de la ciutat de Tarragona no va tenir l’inici desitjat, encara que va estar a punt d’assolir-lo. Fins el minut 93 del primer duel de la temporada, els de Gordillo manaven a l’electrònic. El Tenerife perdia 1-0 i, en el descompte de la segona meitat, els canaris van veure com es trobaven amb un gol precedit d’una errada en un refús d’Omar Perdomo i acompanyat d’una possible falta de Nano Mesa. Aveldaño, però, no va fallar, i va marcar per a enfonsar a un Nàstic que va trigar gairebé un mes a aixecar el cap.La setmana següent, els tarragonins van visitar El Molinón, un dels camps més complicats de la categoria on, la derrota, no suposaria un desastre. Així va ser, i els de Gordillo van tornar a casa amb un 2-0 en contra que, per altra banda, els situava en una situació difícil a la taula classificatòria. La pitjor notícia de totes va fer acte de presència en la tercera jornada del campionat lliguer. El Nàstic rebia al Rayo Majadahonda, un recentment ascendit a la categoria de plata, i un equip que va passar per damunt dels tarragonins i que va guanyar 0-1. Els madrilenys es van emportar els tres punts del Nou Estadi amb polèmica arbitral, però van ser molt superiors al seu rival, el qual va demostrar que no calen noms per guanyar un partit.A la següent jornada, golejada per a arrodonir el que semblava l’inici d’una crisi. El Nàstic es va presentar a Las Palmas per jugar de tu a tu amb un dels «cocos» de la categoria i, després d’una injusta expulsió d’Arzo, va acabar caient 4-0. Derrota que va fer molt de mal i que va anar seguida de l’eliminació de la Copa del Rei.Aquest dissabte, però, es va fer la llum i, per fi, el Nàstic va sumar el primer triomf de la temporada. Va ser contra l’Osasuna, un gallet de la Segona Divisió A, però que es va presentar poruc al Nou Estadi, amb cinc defensors i esperant a un Nàstic que el va superar en joc, en ambició, en ganes i, en el que més importa, en gols.Ara, Reus i Nàstic buscaran intentar incrementar les seves respectives ratxes a dos partits seguits guanyant. El Reus, si ho aconsegueix, seguirà a la zona tranquil·la i, el Nàstic, podria sortir de la part baixa.