El CF Reus aconsegueix una victòria clau per motivar-se de cara al derbi

Alfred Planas es va reafirmar com a peça del primer equip marcant el gol de la victòria roig-i-negra

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:40

Planas, carn del primer equip

Victòria clau abans del derbi

El CF Reus Deportiu va aconseguir dissabte a Tenerife la tercera victòria de la temporada, i la segona a la lliga. Sembla que a l’equip roig-i-negre se li fa més fàcil guanyar els partits fora de casa, ja que, tret del primer partit de la Segona Divisió A, en què els homes de Xavi Bartolo van sortir derrotats de Las Palmas de Gran Canària, han guanyat tots els altres desplaçaments.En aquest cas, la victòria va arribar al tram final del partit, després de mantenir l’empat a zero durant 80 minuts, amb una gran tasca de la defensa roig-i-negra, que va refusar totes les ocasions que va generar el conjunt local, que des de l’inici del partit havia sortit abocat a l’atac, amb la intenció d’avançar-se en el marcador.A banda de la gran feina feta pel conjunt de la defensa del CF Reus, que va aconseguir que el Tenerife tingués poques oportunitats d’arribar a l’àrea roig-i-negra, cal destacar també el bon paper que va fer Edgar Badia a l’Heliodoro Rodríguez López, evitant amb accions providencials, que el conjunt dirigit per Joseba Etxeberria s’avancés a l’electrònic i dificultés les coses a l’equip reusenc.Una actuació clau del primer porter del CF Reus Deportiu, que sembla voler reafirmar-se en la seva posició, després de l’actuació estel·lar que va oferir el seu company a la porteria, Pol Freixanet, al partit de Copa del Rei que va disputar l’equip a l’Estadi del Sadar el passat dimecres, garantint, en bona part, la classificació del Reus per a la següent ronda de la competició.La victòria del CF Reus d’aquest dissabte no va ser obra només de la bona feina de la defensa i el porter. Calia fer, almenys, un gol per endur-se els tres punts de les Canàries, i l’autor de la diana va ser el jove del filial, Alfred Planas, que havia entrat al principi de la segona part per substituir Fran Carbia. Un jugador que ja havia tingut minuts a la pretemporada, i que ha estat un habitual de les convocatòries de Bartolo per les circumstàncies de l’equip.Tot i que els motius que han portat l’entrenador roig-i-negre a disposar de forma tant recurrent d’Alfred Planas en aquest inici de temporada, han estat circumstancials, el bon paper que ha fet aquest jove davanter del CF Reus B en els partits que ha disputat amb el primer equip, demostra que el barceloní té les característiques i habilitats necessàries per formar part de l’equip de forma més definitiva.La victòria a Tenerife arriba en el moment clau per a l’equip de Xavi Bartolo, que havia tingut una arrencada complicada pels problemes en les inscripcions dels jugadors, i la plantilla curta de què disposa l’entrenador, però que després de classificar-se per a la següent fase de la Copa del Rei la setmana passada, i d’aconseguir la segona victòria a domicili a la Segona Divisió A, arriba amb unes sensacions ben diferents de les inicials al derbi de diumenge que ve contra el Nàstic de Tarragona a l’Estadi Municipal.