El Nàstic posa a la venda dimarts les entrades pel derbi que disputarà diumenge a Reus

Actualitzada 17/09/2018 a les 12:08

Demà, dimarts, a partir de les 9 hores, es posaran a la venda a les oficines del Gimnàstic de Tarragona, les entrades per a poder assistir al partit de diumenge, a les 18 hores, entre el CF Reus Deportiu i el Nàstic a l'Estadi Municipal, corresponent a la jornada 6 de LaLiga 1|2|3.El club roig-i-negre ha facilitat al Nàstic 357 entrades, de les quals 307 van destinades exclusivament per als socis i 50 són per a compromisos del club. Cada soci podrà retirar-ne un màxim de dues fins a exhaurir les entrades disponibles i ho ha de fer de forma presencial a les oficines del club. A l’hora d’adquirir les localitats s’haurà de portar el carnet de soci i el DNI, ja que la compra ha de ser presencial. No es podran recollir les entrades en nom d’un altre soci.L’horari de les oficines és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores. El preu de cada entrada és de 25 euros.