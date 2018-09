El Nàstic arrenca igual que el curs passat

Com va succeir en la 2017-18, els tarragonins no van sumar el primer triomf fins a la cinquena jornada, a la qual també hi havien arribat amb un punt

Actualitzada 16/09/2018 a les 21:14

El Gimnàstic de Tarragona es va treure un pes, i dels grans, del damunt quan aquest dissabte va derrotar a Osasuna (1-0). És així perquè les presses van començar arribar a un club que no vol ni sentir a parlar de patir tant com en temporades anteriors. Després de la derrota a Còrdova en el partit de Copa, no tan sols van entrar en escena els nervis, sinó que també ho van fer els dubtes, els quals s’han esvaït després que l’equip hagi estat capaç de demostrar que pot derrotar a un dels grans de la categoria de plata del futbol espanyol.La reacció ha trigat a arribar, però ha acabat arribant, que és l’important per a un Nàstic que ha aconseguit fugir de la zona de descens. I ho ha fet en la cinquena jornada, idèntica situació que en la campanya passada. Tant en la temporada 2017-18 com en l’actual, el Nàstic ha trigat un total de cinc partits a sumar tres punts en un mateix partit. Això sí, hi ha una diferència entre les dues situacions. Després del quart partit sense guanyar, el Consell d’Administració va destituir Lluís Carreras donant entrada a un Rodri que, en el seu primer partit, va sumar els tres punts. Enguany, no hi ha hagut cap relleu a la banqueta i el mateix José Antonio Gordillo que s’ha passat un mes sense guanyar ha estat responsable directe del primer triomf.La temporada anterior, el Nàstic va començar perdent contra l’Almería (0-1), però va empatar a Reus la setmana següent. Les derrotes en Liga contra l’Sporting de Gijón (0-4) i davant del Cádiz (2-0) van acabar la paciència del Consell, que van decidir un relleu a la banqueta. Rodri va pujar des de la Pobla i va dirigir el 3-1 contra l’Albacete que va servir per trencar la mala ratxa de resultats.Una altra lleu diferència és que l’únic punt assolit en aquesta temporada en els quatre primers partits es va sumar en la primera jornada. L’empat contra el Tenerife amb Gordillo va deixar bones sensacions, però després, van arribar tres derrotes.La derrota a Gijón (2-0) va donar pas a un dels partits més dolorosos que es recorden, com ho és el 0-1 contra el Rayo Majadahonda, que va fer perdre la paciència al Nou Estadi. El 4-0 a Las Palmass va arrodonir un mes negre en el campionat lliguer per al Nàstic.