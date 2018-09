Cau el primer entrenador a Segona: el Tenerife fa fora Joseba Etxeberria

L'equip illenc no ha aconseguit cap victòria en les cinc primeres jornades

Actualitzada 17/09/2018 a les 14:10

El CD Tenerife ha anunciat aquest dilluns que ha destituït l’entrenador Joseba Etxeberria i els seus dos ajudants, Roberto Cabellud i Jorge Pérez, després dels mals resultats al començament de temporada.El conjunt blanc-i-blau es troba en zona de descens, després de no haver aconseguit guanyar en cap de les cinc primeres jornades, i a més va ser eliminat en la primera ronda de la Copa del Rei.Joseba Etxeberria, que tenia contracte fins el final de temporada, va arribar a l’Illa el curs passat per substituir José Luis Martí.Joseba Etxeberria es va mantenir com a primer responsable de la banqueta blanc-i-blava durant 23 partits oficials, amb un balanç de vuit victòries, vuit empats i set derrotes.També acaben la seva relació professional amb l’entitat tant el segon entrenador, Jorge Pérez, com el preparador físic, Roberto Cabellud.