Victòria soferta

El Reus s’imposa per la mínima contra un Tenerife que ha començat molt més endollat però s’ha topat amb un excel·lent Badia (0-1)

Actualitzada 15/09/2018 a les 20:43

FITXA TÈCNICA

El Reus ha aconseguit una victòria molt patida al camp del Tenerife. Els del Baix camp han sabut aguantar en els moments més durs del partit, en part gràcies a un excel·lent Badia amb intervencions perfectes que han mantingut als roig-i-negres dins el partit.La primera meitat ha començat de la pitjor manera per al Reus que l’únic que podia fer era evitar, com podia, les envestides rivals, que no eren poques. El Tenerife ha sortit endollat al partit, disposat a avançar-se en el marcador però s’han topat amb un excel·lent Badia que ha impedit al Tenerife anotar un gol en els primers 45 minuts i, de fet, en tot el partit. El conjunt dirigit per Etxebarria ha dominat l’encontre fins al minut 35 de manera molt clara.L’únic equip que disposava d’ocasions era el local que feia tremolar la defensa del Reus però aquesta ha sabut defensar-se bé i si fallaven els centrals i laterals, apareixia Badia per solucionar el problema. Ben d’hora ha aconseguit aturar un mà a mà contra Malbasic i minuts més tard s’ha estirat al màxim per desvia un xut al pal llarg, molt ben col·locat, d’Acosta.Els minuts passaven i semblava que el gol del Tenerife estava a punt d’arribar. Altre cop Badia ha hagut d’intervenir a un xut llunyà que s’enverinava a mesura que arribava a porteria. Tot i això, amb el pas dels minuts el Reus anava posicionant-se millor i exercint més bona pressió fins al punt que ha aconseguit donar el tomb al partit i fer-se amo i senyor de la pilota. En aquest moment ha començat a trepitjar camp rival i ha acabat la primera meitat amb millors sensacions que no pas el Tenerife, que després d’estar mitja hora disposant d’ocasions, ha vist com no hi havia manera de batre a Badia.La segona meitat ha començat més igualada que la primera però amb el Tenerife lleugerament superior. Bartolo ha donat entrada a Alfred per Carbia i el jugador ha donat la raó al tècnic amb aquest canvi. S’ha convertit en el màxim perill del Reus ofensivament. El Tenerife continuava fent de les seves amb aproximacions a l’àrea però que no tenien res a veure amb les de la primera meitat.L’assetjament a la porteria de Badia ha disminuït, en part perquè el Reus ha aconseguit exercir una millor pressió i començar a controlar més l’esfèrica, desmoralitzant així als jugadors i a l’afició local que començava a patir perquè veia que, després de la gran quantitat d’ocasions de les quals havia disposat el seu equip, el marcador no es movia. Alfred ha avisat amb una gran jugada individual que ha acabat amb un xut al pal. Els nervis s’han començat a fer més notoris a la graderia i aquests han passat als jugadors del Tenerife que començaven a témer per no aconseguir ni tan sols un punt. Suso, el gran actiu dels locals en atac seguia portant mals de cap a la defensa roig-i-negra però no trobava ningú que l’acompanyés per aconseguir batre Badia.Ja en els últims minuts de partit, Alfred ha aconseguit moure el marcador després d’una centrada al segon pal on es trobava l’extrem roig-i-negre completament sol. Alfred ha tingut temps per controlar la pilota i batre sense problemes a Dani Hernández que no ha pogut arribar a temps. Amb aquest gol el Reus ha obtingut el gran premi després d’haver sofert durant pràcticament tota la primera meitat i part de la segona. El Tenerife ha seguit buscant l’empat però ja amb menys frescor. El gol del Reus ha enfonsat completament a l’equip i a l’afició que ha començat a xiular als seus jugadors.Amb el marcador de zero gols a un s’ha arribat al final del partit i el Reus aconsegueix així la segona victòria de la temporada, la segona a domicili. Amb aquests tres punts els del Baix Camp ja en sumen set i es col·loquen novens provisionalment, a l’espera de la resta de partits que es disputaran demà.Dani Hernández, Carlos Ruiz, Jorge (Llarena 80’), Pérez, Héctor, Milla, Undabarrena Montañés 67’), Acosta, Suso, Naranjo (Nano 55’) i MalbasicEdgar Badia, Bastos (Moore 68’), Catena, Mikel Villanueva, Borja Herrera, Domínguez, Gus Ledes, Mario Ortiz, Carbia (Alfred 46’), Carbonell (Guerrero 59’) i Linares.0-1 Alfred (80’).Dámaso Arcediano Monescillo (Castella-La Manxa) ha amonestat a Mikel Villanueva (8’), Carbonell (48’) i Badia (82’) per part dels visitants.Partit disputat a l’Heliodoro Rodríguez López davant 9532 espectadors.