Un nou repte per al Reus

Els de Xavi Bartolo busquen la segona victòria en Lliga a Tenerife (18 hores) per situar-se en una zona més tranquil·la

Actualitzada 15/09/2018 a les 11:50

Cada setmana és un nou repte per a un CF Reus al qual se li farà molt llarga la temporada a causa dels problemes que ha tingut per a inscriure a tots els jugadors que volia.Amb futbolistes del filial a la convocatòria (serà un continu durant la temporada), Xavi Bartolo buscarà el millor onze per a intentar derrotar aquesta tarda (18 hores) al Tenerife a l'Heliodoro Rodríguez López.El tècnic roig-i-negre no podrà comptar amb els lesionats Rubén Enri i David Querol, però sí que podrà alinear a Shaq Moore, que ja ha tornat dels seus compromisos internacionals i que, probablement, debutarà en el lateral dret de l'equip.No pot haver-hi gaire canvis en un onze en el qual Edgar Badia serà el titular sota pals i, en defensa, jugarien Shaq Moore, Jesús Olmo, Mikel Villanueva i Borja Herrera.Els tres centrecampistes continuaran sent Juan Domínguez, Gus Ledes i Mario Ortiz i, a dalt, un dubte. Amb Fran Carbia a una de les bandes i Linares en punta, o bé Carbonell o bé Alfred Planas es disputaran l'altre extrem.