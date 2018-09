Només val guanyar

El Nàstic afronta un partit molt important contra Osasuna al Nou Estadi (16 hores) que ha de servir als de Gordillo per arrencar d'una vegada per totes

Actualitzada 15/09/2018 a les 11:03

Isaac Becerra

El Gimnàstic de Tarragona ha de guanyar sí o sí aquesta tarda (16 hores). Osasuna visita el Nou Estadi amb la intenció de fer mal a un equip que és actualment el cuer de la categoria i que únicament ha sumat un punt dels dotze en joc.El conjunt grana, a més, ha estat eliminat de la Copa del Rei a mans del Córdoba aquesta mateixa setmana i ha iniciat la temporada amb mal peu, situació que vol revertir un José Antonio Gordillo que veu com perilla el seu lloc a mesura que passen les setmanes.Són quatre les baixes que presenta el Nàstic de cara al duel, com ho són les dels lesionats Javi Jiménez, Mejías, Ramiro Guerra i Arzo. Aquest darrer, a més, també està sancionat a causa de l'expulsió que va patir el passat divendres a Las Palmas.Pel que fa a l'onze, Gordillo mantindrà el porter de la Copa del Rei, un Isaac Becerra que s'estrenarà a la Lliga. Per davant, en defensa, Iván López ocuparà el lateral dret, Abrahám l'esquerre i Cadamuro i Albentosa seran els amos de l'eix.En el centre del camp, tot apunta que Rocha descansarà després de l'acumulació de minuts (és l'únic futbolista del Nàstic que ho ha jugat tot) i Fali i Javi Márquez ocuparan aquesta zona.La banda dreta seguirà sent per a Sebas Coris, mentre que a l'esquerra serà Tete el protagonista. A dalt, amb Manu Barreiro amb molèsties, l'altre Manu, de Moral, serà el titular, amb Luis Suárez com a acompanyant.