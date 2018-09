La primera de moltes

El Nàstic venç a Osasuna 1-0 de forma merescuda amb un gol de Manu del Moral en el 78'

Actualitzada 15/09/2018 a les 18:20

Fali-Abrahám

Per fi, el Nàstic va sumar la primera victòria de la temporada. En un partit en el qual els tarragonins van gaudir de fins a cinc ocasions claríssimes de gol, van trobar el camí del triomf mitjançant un gran gol de Manu del Moral a falta de dotze minuts pel final del duel. Triomf balsàmic després d’haver sumat un únic punt dels dotze primers i que ajuda a sortir de la zona de descens.Novament, José Antonio Gordillo va presentar un onze amb molts canvis. El primer, respecte als partits de Lliga, va ser l’entrada d’Isaac Becerra a la porteria, deixant Bernabé al banc. La parella de centrals, com era d’esperar, va ser la formada per Cadamuro i Albentosa, amb Iván López i Abrahám en els laterals.Novetat en el centre del camp a causa de la suplència d’un David Rocha que ho havia jugat tot fins ara i que va deixar pas a la parella Fali-Javi Márquez. A les bandes, Tete a l’esquerra i Coris a la dreta, amb Manu del Moral i Luis Suárez en punta, el mateix atac que a Las Palmas.El Nàstic necessitava guanyar i, per fer-ho, intentar jugar de la millor forma possible. Ho va entendre perfectament l’equip, que va sortir molt endollat des del primer minut i va tornar a enamorar a un Nou Estadi que, tot i que no va respondre com ho mereixia l’ocasió, va contestar amb molts crits d’ànim i de suport.La intensitat de Luis Suárez a dalt, lluitant-les totes i no donant cap pilota per perduda va contagiar a un equip que semblava un altre. No distava gaire del de la primera part contra el Tenerife amb un Tete que mossegava i un Manu del Moral que va entrar en joc, cosa que no havia fet en tota la resta de minuts jugats aquesta temporada.Dos minuts va trigar Luis Suárez a provar sort amb un xut amb cama esquerra que ha marxat molt desviat. Tot seguit, Manu del Moral va forçar un córner que ha motivat perill, amb la centrada de Javi Márquez que gairebé arriba a rematar Cadamuro.Bons minuts d’un Nàstic que atrevia a agradar-se. En el 10’, doble retall de Tete Morente que acaba amb una bona centrada que ningú arriba a rematar. El mateix Tete va ser el protagonista de l’acció més clara de tota la primera meitat per part del Nàstic (14’), amb un tret als núvols després de quedar-se completament sol davant de Rubén. Inexplicable, però cert. Els visitants, però, no es van quedar de braços creuats i van replicar quatre minuts després amb un xut de Rubén García, sol davant d’un Isaac Becerra que va demostrar reflexos i va impedir el gol visitant.Poc a poc va anar despertant Osasuna amb Brandon com a màxim perill. El davanter iniciava constantment curses que gairebé sempre representaven perill per a l’àrea del Nàstic. Cap d’elles, però, va entrar.Gairebé igual d’animat va sortir el Nàstic a la segona meitat que a la primera. Fali, a l’inici del segon acte, va disparar des de lluny, obligant a Rubén a aturar l’esfèrica, no sense problemes. S’anava estirant l’equip de Gordillo fins que, a l’hora de joc, una topada entre Fali i Abrahám va deixar aquest segon lesionat i va haver de ser substituït. Va entrar per ell Djetei, amb què Cadamuro va passar al lateral esquerre. Un minut abans, Rocha entrava al terreny de joc en substitució de Javi Márquez.Una triple ocasió del Nàstic podria haver canviat el signe del duel, però no va ser així. Coris, en el 64’, va quedar sol en una centrada lateral, però va rematar malament i tou. Encara pitjor i més imperdonable la que no va marcar Luis Suárez, que no va aprofitar el regal de Rubén. El meta li va passar literalment la pilota, el va deixar sol i, en comptes de xutar, va intentar conduir dins de l’àrea i el meta la va atrapar. Per completar la tripleta de les errades còmiques, Del Moral, en el 75’, va rematar, també tou, una centrada des de l’esquerra.Però Del Moral seria protagonista tres minuts després, quan el Nou Estadi va viure un moment d’èxtasi. Bona cursa de Tete, que realitza una passada interior cap a l’ex del Numancia, que rematava al fons de la xarxa amb un xut creuat amb cama esquerra. Fins a quatre ocasions claríssimes havia errat el Nàstic davant del porter i, a la cinquena, els tarragonins van trobar el premi.Els darrers minuts van servir perquè Osasuna marxés amb tot a l’atac i perquè el Nàstic es defensés com podia. Ni el primer va poder marcar ni al segon se li va escapar la victòria. Primera victòria de la temporada.FITXA TÈCNICANÀSTICIsaac Becerra, Iván López, Raúl Albentosa, Cadamuro, Abrahám Minero (Djetei, 62’), Fali, Javi Márquez (David Rocha, 61’), Sebas Coris, Manu del Moral, Luis Suárez (Uche, 72') i Tete Morente.OSASUNARubén, Nacho Vidal, Lillo, Unai, Aridane (Roberto Torres, 82'), Carlos Clerc, Rubén García, Oier, Íñigo Pérez, Xisco (David, 12’) i Brandon (Kike Barja, 75').GOLS1-0, Manu del Moral (78’).ÀRBITREJavier Iglesias Villanueva (gallec). Va mostrar la targeta groga als locals Raúl Albentosa, Abrahám Minero i Fali; i al visitant Aridane.INCIDÈNCIESEl Nou Estadi va acollir a 4.576 espectadors.