Els jugadors realitzaran cinc sessions abans de visitar Reus

Actualitzada 15/09/2018 a les 21:03

La plantilla del Gimnàstic de Tarragona descansarà demà diumenge i dilluns i tornarà a la feina dimarts a la tarda.L'equip ha aconseguit derrotar aquest dissabte a Osasuna (1-0) i els futbolistes tindran dos dies i mig per reposar i per agafar forces de cara al derbi que es disputarà a l'Estadi Municipal de Reus diumenge a les 18 hores.Els jugadors s'exercitaran durant cinc dies de forma ininterrompuda per poder preparar de la millor manera el partit contra el Reus, en el qual intentaran sumar la segona victòria consecutiva de la temporada.