El tècnic es treu un pes del damunt

Actualitzada 15/09/2018 a les 18:37

José Antonio Gordillo, entrenador del Nàstic, s'ha tret un gran pes del damunt amb el triomf. «Hem jugat un partit complet, com veníem buscant, i hem estat justos vencedors. Ells són molt bon equip però nosaltres hem competit molt bé», ha analitzat l'entrenador.El tècnic ha apuntat que «em dóna molta tranquil·litat aquesta victòria perquè hi ha hagut moments en què no ho hem passat bé».Sobre la decisió de situar sota pals Becerra, ha manifestat que «tenim dos molt bons porters i estem molt contents amb els dos» i espera que «confio que l’equip mostri el mateix nivell que avui amb més continuïtat, ja que és el nivell que hem d’oferir».El seu equip continua tenint mancances: «Ens falta tenir més continuïtat amb pilota, però la tindrem quan estiguem al cent per cent físicament».