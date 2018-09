Les entrades pel derbi Reus-Nàstic ja estan a la venda per als abonats del Reus

La venda d’entrades per al públic general s’iniciarà el proper dijous 20 de setembre

Les entrades per assistir al derbi CF Reus-Nàstic del proper diumenge 23 de setembre a les 18h ja es troben a la venda a la botiga del Reus pels abonats de l’equip local. El club ha iniciat la venda de forma exclusiva pels abonats aquest divendres 14 de setembre, mentre que el públic general podrà comprar les entrades a partir del proper dijous dia 20.Els abonats ’Sóc del Reus’ poden retirar les entrades fins al dimecres 19 de setembre. A banda de recollir la seva entrada, també en podran comprar dues més com a abonats. La venda d’entrades destinada al públic general s’iniciarà el 20 de setembre i cada persona podrà retirar un màxim de quatre entrades.Els preus de les entrades pel públic general són de 20 euros al Gol, 25 euros al Lateral, 36 euros a Tribuna Baixa i 48 euros a Tribuna Alta.Cal recordar que els aficionats de públic general que van adquirir una entrada per l’últim partit CF Reus-Albacete BP podran comprar-ne una pel derbi a u preu reduït entregant l’entrada del duel contra l’Albacete, seguint la campanya de promoció engegada la passada setmana.Per altra banda, el Reglament General de LaLiga prohibeix al club local vendre entrades directament a l’afició visitant. Per aquest motiu, el CF Reus Deportiu entregarà un total de 357 entrades al Gimnàstic de Tarragona perquè gestioni la venda entre els seus aficionats.