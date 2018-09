Les aturades de Pol Freixanet, la clau de la victòria del Reus a Pamplona

El segon porter roig-i-negre va evitar que un Osasuna molt agressiu s’avancés al marcador

Actualitzada 13/09/2018 a les 21:12

Pol Freixanet, el segon porter del CF Reus Deportiu, va demostrar en el partit de la segona eliminatòria de Copa del Rei que va disputar aquest dimecres al camp de l’Osasuna que podria fer el paper de primer porter sense dificultats. El porter manresà va tenir un paper providencial durant el partit a l’Estadi del Sadar, ja que les seves aturades van evitar que l’Osasuna, que es va mostrar molt agressiu durant la primera part del partit, s’avancés al marcador. I també, en els darrers minuts de partit, quan l’equip navarrès va estar a punt d’empatar el partit en diverses ocasions, i forçar la pròrroga.Freixanet va ser una barrera constant per a les ocasions de l’Osasuna, que en els primers minuts de l’enfrontament, va plantar un setge a la porteria reusenca amb homes com Kike Barja i David Rodríguez, provant una vegada i una altra de marcar el primer gol del partit. Però el porter del CF Reus semblava tenir més mans i peus que un ésser humà convencional, perquè no parava de rebutjar cada ocasió de l’Osasuna.Que la porteria del CF Reus fos impenetrable durant la primera meitat, va ser el fet que va permetre als homes de Xavi Bartolo sortir amb una altra actitud després del descans, i començar a construir joc per intentar avançar-se en el marcador. L’empat a zero a la mitja part, va generar una situació favorable per als roig-i-negres, que hauria estat molt diferent amb un altre resultat a l’electrònic. Durant els últims minuts de la segona part del partit l’Osasuna va estar a punt de remuntar, després que Carles Clerc marqués el primer gol dels navarresos en una jugada en què el porter roig-i-negre no va poder fer res.Però després del primer gol de l’equip local, Pol Freixanet va tornar a ser providencial, ja que l’Osasuna va tornar a treure tota la seva agressivitat, acompanyat pel suport de l’afició local, i va tornar a generar diverses ocasions de perill, sense donar descans a la defensa del CF Reus Deportiu, que feia el que podia per allunyar-los de la porteria, sense aconseguir-ho del tot, i el porter manresà, va tornar a protagonitzar algunes aturades clau.Sembla que amb la seva actuació de dimecres, Freixanet es postula tenir més minuts, i disputar el lloc d’Edgar Badia.