José Antonio Gordillo: «Em preocupa tot»

El tècnic del Nàstic s'ha mostrat autocrític i confia que la plantilla pugui fer un tomb a la situació de l'equip, cuer de Segona

Actualitzada 14/09/2018 a les 14:05

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona, José Antonio Gordillo, ha comparegut aquest divendres en la prèvia del partit que aquest dissabte disputa l'equip al Nou Estadi, on rebrà a l'Osasuna. Gordillo s'ha mostrat autocrític amb el seu equip i ha assegurat que el preocupa «tot».«Això és el futbol, no puc controlar l'entorn», ha explicat Gordillo, que no ha volgut donar més importància a les crítiques, encara que s'ha mostrat convençut que la plantilla pot donar un tomb a la situació.El Nàstic és actualment l'últim classificat de LaLiga 1/2/3 amb un punt, vuit gols en contra i només un a favor. A més va ser derrotat a la Copa del Rei pel Córdoba (2-0).«Si demà a les sis de la tarda hem guanyat, l'estat d'ànim serà completament diferent», ha sentenciat Gordillo, que espera aconseguir els tres punts i visitar el Reus la setmana vinent amb confiança.