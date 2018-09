El Club Bàsquet Tarragona té a prova a un pivot americà sordmut

Macam Bak també va provar sort al Barça, però té més opcions de quedar-se a Tarragona

Actualitzada 13/09/2018 a les 21:21

Al Club Bàsquet Tarragona li manca un jugador interior per completar la seva plantilla del primer equip, que novament entrenarà Berni Álvarez. Aquest, podria ser Macam Bak, un estatunidenc de 208 centímetres d’altura que està a prova amb els cebetistes.Bak compta amb unes grans condicions, segons asseguren els tècnics, tot i ser sordmut, una situació inusual en el món del bàsquet, però que no impedeix que aquest esportista pugui competir al màxim nivell. De fet, ja va entrenar amb el Barça B i ara prova sort a Tarragona. Berni Álvarez explicava que «ens van enviar un parell de vídeos i, a partir d’aquest moment, ens vam assabentar que també vindria a entrenar amb el Barcelona B».L’entrenador del CBT assegurava tenir molt bons informes de Bak, ja que «em van recomanar al jugador, perquè té potencial. Em van assegurar que el seu nivell és segurament superior al d’EBA però que, a causa de les seves dificultats, no jugava més amunt».«Hem decidit provar-lo. Té potencial, però no és senzill. Hem de treballar molt el vídeo amb ell, la preparació és molt més complexa. Ha d’entendre la nostra forma de jugar, què volem a la pista», argumentava un Berni que deixava ben clar que «necessitem un jugador i ens encaixa molt. Ara, veurem com evoluciona. L’estem intentant ajudar sempre i estem molt contents que estigui aquí». En els pròxims dies, el club prendrà una determinació sobre si l’acaba contractant.