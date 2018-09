David Rocha no entén de descansos

El centrecampista és l’únic futbolista del Nàstic que ha disputat tots els minuts oficials de la temporada

Actualitzada 14/09/2018 a les 10:28

L’inici de temporada del Gimnàstic de Tarragona no està sent, ni de lluny, el desitjat per al club ni per a l’afició. Després de dues temporades patint de forma extrema, l’equip ha començat amb el pitjor peu possible i, després de sumar un únic punt en els quatre partits de Lliga que ha disputat, aquest dimecres va quedar eliminat de la Copa del Rei a mans del Córdoba. Un partit empatat (contra el Tenerife en l’inici lliguer) i quatre perduts són unes estadístiques nefastes per a un equip que ni venç, ni convenç, ni ha estat capaç d’il·lusionar en el primer mes de competició.Hi ha un futbolista que ha estat present en els tres partits i que els ha començat i els ha acabat. Un únic jugador del Nàstic ha disputat tots els minuts en joc fins ara i ha patit a la seva pell tot el patiment que està experimentant un equip que, entre les lesions i el fet que la plantilla és curta, ha començat la campanya amb menys efectius dels esperats.Es tracta de David Rocha, centrecampista que va tornar al club de la seva vida aquest estiu procedent de l’Oviedo i que, de moment, no s’ha perdut cap minut oficial. La lesió de Ramiro Guerra, migcampista que ha arribat al Nàstic cedit del Villarreal, ha deixat amb tan sols tres efectius un centre del camp en el qual hi hauria d’arribar algun fitxatge abans que finalitzi el mercat d’hivern. El mateix Rocha, Javi Márquez i Fali són els únics tres futbolistes que poden actuar en el centre del camp del 4-4-2 que, setmana rere setmana, partit rere partit, dibuixa el tècnic, José Antonio Gordillo.En els tres primers partits de Lliga, la parella de centrecampistes ha estat la formada per Rocha i Javi Márquez. Fali, en els dos primers partits va actuar de central i, en el tercer, va partir de la banqueta. A Las Palmas, Fali i Rocha van ser els titulars en el centre del camp i, en el duel coper, novament Rocha-Javi Márquez va ser el binomi a la medul·lar. En totes aquestes combinacions, el comú denominador és que sempre hi apareix un David Rocha que, incombustible, ha disputat els 450 minuts (més els temps de descompte) oficials de la temporada 2018-19. Ningú més ho ha fet. Ara, caldrà comprovar si Rocha també ho juga tot demà en el partit que el Nàstic jugarà contra l’Osasuna al Nou Estadi (16h).