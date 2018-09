Bartolo: «Haurem de controlar als futbolistes determinants»

El club roig-i-negre s'enfrontarà al CD Tenerife aquest dissabte a les 18 hores

Actualitzada 14/09/2018 a les 16:41

L'entrenador del Reus Deportiu, Xavi Bartolo, ha avisat de la perillositat del seu proper rival, el CD Tenerife, del qual vol controlar als seus jugadors més «determinants» per treure un bon resultat aquest dissabte (18.00 hores).El Heliodoro Rodríguez López acollirà un partit on tots dos conjunts arriben amb la necessitat de sumar. Els canaris compten amb tres punts i els catalans amb quatre, per la qual cosa la victòria és necessària pels dos.Bartolo creu que la millor forma de derrotar al seu rival és «controlar als seus futbolistes determinants». A més, el tècnic del conjunt roig-i-negre ha avisat durant la roda de premsa prèvia al xoc que intentaran ser «protagonistes amb pilota», perquè el marcador li sigui favorable.Bartolo també ha opinat sobre el sorteig de la Copa del Rei, que ha aparellat al Reus amb l'UD Almeria. «Ens hagués agradat quedar exempts o haver jugat a casa», ha dit.L'equip català compta amb pocs futbolistes en nòmina. En aquest sentit, l'entrenador del Reus ha declarat que si tingués una plantilla més àmplia «la Copa del Rei seria una competició extraordinària».