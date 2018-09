Nàstic i Reus coneixen els àrbitres del cap de setmana

Iglesias Villanueva i Arcediano Monescillo arbitraran a Nàstic i a Reus

La Real Federación Española de Fútbol va fer públiques les designacions arbitrals de cara a la cinquena jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A, que es disputarà aquest cap de setmana.El gallec Javier Iglesias Villanueva serà l’encarregat de dirigir el Nàstic-Osasuna d’aquest dissabte a les quatre de la tarda. Amb 35 anys, aquest gallec acaba de pujar a Segona Divisió i té una mitjana de 4,69 targetes grogues per partit disputat i de 0,38 cartolines vermelles per enfrontament.En el que va de campanya, aquest col·legiat ha dirigit l’Oviedo-Extremadura (1-1) i l’Elche-Reus (0-2). Per altra banda, també es va conèixer quin seria l’àrbitre encarregat del Tenerife-Reus. En aquest cas, es tracta de Dámaso Arcediano Monescillo, del col·legi castellano-manxec. Amb 33 anys, afronta la seva vuitena temporada a Segona Divisió A i té una mitjana de 5,71 grogues i de 0,24 vermelles per enfrontament disputat. Els dos partits que ha dirigit la present temporada han estat el Mallorca-Osasuna (1-0) i el Cádiz-Oviedo (1-1).