José Antonio Gordillo: «Hem fet una bona segona meitat i hem merescut més»

El tècnic del Nàstic també ha parlat de la seva expulsió

Actualitzada 13/09/2018 a les 00:29

L’entrenador del Nàstic, José Antonio Gordillo, va manifestar després del duel a Còrdova que «l’equip ha merescut més a la segona meitat». El tècnic va valorar els primers 45 minuts del duel, per a ell, molt millorables per part dels seus futbolistes.«Una primera meitat que no ha estat bona, no hem estat el d’altres ocasions. No hem estat bé amb pilota i no hem defensat bé», va destacar l’andalús, que va lamentar l’oportunitat perduda de poder passar de ronda en una competició tan atractiva com la Copa.Tot i el mal primer acte, va apuntar l’entrenador que «hem fet una bona segona meitat i hem merescut més, però no ha pogut ser». Com sempre, el tècnic no es va amagar i va parlar sobre la seva expulsió: «És una jugada per ràbia. He llençat l’ampolla d’aigua cap a fora del camp, i l’àrbitre ha decidit expulsar-me».Va lamentar, sobretot, la primera diana local, ja que «ha estat un gol de rebot, però el Córdoba ha estat millor en la primera meitat».