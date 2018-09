Adéu a la Copa a les primeres de canvi (2-0)

Un gol a l’inici del duel obra d’Andrés Martín i un en el descompte de Piovaccari deixen fora de combat als de José Antonio Gordillo

Actualitzada 13/09/2018 a les 00:18

El Nàstic queda eliminat de la Copa del Rei a les primeres de canvi en perdre contra el Córdoba 2-0 per culpa d’un mal partit. De fet, la primera meitat va ser molt dolenta, però en el segon acte l’equip va millorar i va tenir, fins i tot, opcions de guanyar mitjançant Uche, un sorprenent Brugui i un Fali que va estavellar una falta al travesser.José Antonio Gordillo, tècnic grana, va deixar alguns dels jugadors habituals en Lliga a casa, pensant sempre en l’important partit de Lliga que hauran d’afrontar els seus aquest dissabte al Nou Estadi contra l’Osasuna (quatre de la tarda). Els defensors César Arzo i Iván López no van viatjar, igual que tampoc ho va fer un Sebas Coris que ha estat titular en els quatre partits lliguers i Manu del Moral, titular a Las Palmas però amb un paper secundari en els darrers duels de Lliga. Un Arzo que, per cert, va ser sancionat pel Comitè de Competició amb un partit de sanció per la seva expulsió a Las Palmas en ser desestimat el recurs interposat pel Nàstic i que, segons el club, pateix una sinovitis al genoll dret, que l’impedeix entrenar amb normalitat. Per descomptat, els quatre lesionats (Javi Jiménez, Ramiro Guerra, Josua Mejías i Manu Barreiro) tampoc van agafar l’AVE en el qual els jugadors van viatjar ahir mateix a Còrdova.Amb Pol Valentín i De Nova en els laterals i Isaac Becerra debutant a la porteria del Nàstic, Gordillo va plantejar una alineació força semblant al que s’esperava. En el 4-4-2, va sorprendre la ubicació de Tete Morente, en punta acompanyant a Uche i deixant les bandes per a Dumitru i Abeledo. Rocha i Javi Márquez tornaven a ser els dos centrecampistes, amb què el cacereny no s’ha perdut cap partit sortint a l’onze inicial en el que va de temporada.Completament adormit va sortir el Nàstic a l’Arcángel. Imprecisions de tota la defensa exceptuant a Iván de Nova, descoordinació a l’atac i inferioritat en el centre del camp van marcar els primers vint minuts d’un Nàstic que va encaixar massa aviat el gol local. Era la primera acció del partit, aquella que fa mal, de la que costa massa recuperar-se.Molt passiva es va mostrar la defensa del Nàstic quan, a la banda dreta, va recollir una pilota Jaime i, sense oposició, va disparar amb cama esquerra, topant l’esfèrica amb Andrés Martín. El futbolista del filial cordovesista anotava un gol que celebrava amb especial il·lusió, tenint en compte el que representava per a ell.Mentrestant, sense notícies del Nàstic. Els tarragonins, absolutament perduts, van tenir la gran sort que hi havia un Córdoba plagat de suplents perquè, si no, la sagnia podria haver estat major. Amb el pas del temps, però, els de Gordillo van anar agafant-li el truc al partit i, amb alguna errada puntual de Pol Valentín i de Cadamuro a l’hora de treure la pilota, van intentar sortir amb ganes, les que li van faltar a Tete Morente per creure’s una passada interior des de l’esquerra d’Abeledo. El porter va tocar a Tete, però aquest va quedar dempeus, i la pilota va marxar per la línia de fons.Molt millor que a la primera meitat va començar el Nàstic després del descans. I és que era realment complicat fer-ho tan malament com en els 45 minuts inicials. De fet, a punt va estar de marcar el quadre de Gordillo en l’acció més clara de tot el duel, en el 51’, quan Uche va rebre una passada interior que gairebé acaba en gol. El nigerià va retallar amb cama esquerra per col·locar-se-la a la dreta i disparar. El seu tret, però, va topar amb la xarxa, per l’exterior.El Còrdova, per la seva banda, també va tenir més oportunitats, com la del 66’, després de l’entrada al camp de Luis Suárez per Tete, quan va aprofitar una badada monumental de la defensa, per estar a punt de sentenciar. El mateix autor del gol, Andrés Martín, va recollir l’esfèrica i va disparar, trobant-se a Becerra qui, providencial, va salvar als seus.Va posar l’espurna al final del partit Brugui, que va entrar a falta d’un quart d’hora i va estar més elèctric que tota la resta dels seus companys junts durant la resta del partit. Una bona acció per banda esquerra sense final feliç pel mal xut d’Uche va ser del més destacable per part dels tarragonins.El partit es va acabar animant al final i, a punt, va estar de marxar a la pròrroga. Hauria succeït si la falta que va botar Fali hagués entrat en comptes de topar amb la fusta. Hauria estat el segon gol del valencià en el que va de temporada. De fet, hauria estat, també, el segon gol dels tarragonins en el que va de curs.A tres minuts del final, fruit de la tensió que es vivia en el duel, va ser expulsat de forma directa José Antonio Gordillo. A l’àrbitre no li van agradar ni els gestos ni les paraules del tècnic en una acció en la qual va reclamar falta a un dels seus jugadors, quan atacava el Nàstic. Quan l’1-0 semblava el resultat amb què s’arribaria al final del duel, Piovaccari, que havia entrat en el 75’, va batre Becerra amb un tret amb cama esquerra, imparable per a Becerra.Córdoba. Carlos Abad, Loueiro, Bambock, Aythami, Luis Muñoz, Quezada, Quim Araujo, Bladi Touré (Aguado, 66’), De las Cuevas (Sebas, 75’), Andrés Martín (Piovaccari, 75’) i Jaime Romero.Nàstic. Becerra, Pol Valentín, Djetei, Cadamuro, Iván de Nova, David Rocha, Javi Márquez (Fali, 61’), Abeledo, Dumitru (Brugui, 74’), Uche i Tete Morente (Luis Suárez, 65’).Gols. 1-0, Andrés Martín (3’); 2-0, Piovaccari (92’).Àrbitre. Dámaso Arcediano Monescillo (castellano-manxec). Va mostrar la targeta groga als locals Loureiro i Andrés Martín; i als visitants Djetei, Dumitru, Javi Márquez, Iván de Nova, Pol Valentín i Luis Suárez. Va expulsar a l’entrenador visitant José Antonio Gordillo (87’).Incidències. El Nuevo Arcángel va acollir a 6.985 espectadors.