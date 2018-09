Una Copa per treure's l'amargor

El Nàstic visita Còrdova en la segona ronda de la Copa del Rei amb el cap posat a la Lliga després del mal inici de temporada

Actualitzada 11/09/2018 a les 18:29

La Copa del Rei té la importància que té i, d’aquesta circumstància, n’és ben conscient un Gimnàstic de Tarragona que, tot i que no vol llençar aquesta competició, té ben clar que el que realment importa és acabar d’arrencar bé a la Lliga, que és el torneig que acabarà decidint el seu futur.Tenint una plantilla curta i alguns lesionats, com són els casos de Javi Jiménez, Mejías, Manu Barreiro o Ramiro Guerra, no és el millor moment perquè el Nàstic dediqui esforços a una competició en la qual el més bonic de tot és que t’acabi tocant un equip de Primera Divisió i que la teva afició pugui veure’l en acció. Per tant, quedar eliminats a Còrdova no seria, ni de lluny, un desastre.A partir de les deu de la nit arrenca un partit en el qual els tarragonins, a banda de la victòria, també tindran altres objectius: un d’ells, que no pot controlar cap equip, és el de tornar sense cap lesionat més dels que ja hi ha. Un altre, més controlable, però que pot resultar inevitable, és intentar que el duel no arribi a la pròrroga, ja que aquesta circumstància significaria mitja hora més de cansament per als jugadors del Nàstic i, per descomptat, també pels cordovesos.José Antonio Gordillo, tècnic grana, haurà de demostrar la seva habilitat a l’hora de gestionar els minuts de tots els futbolistes que viatgin (fins aquest matí no es coneixerà la llista de convocats). El tècnic del Nàstic desplaçarà, amb total seguretat, algun jugador de la Pobla, per tal de donar descans als futbolistes del Nàstic que estiguin més cansats.És més que probable que Isaac Becerra debuti com a porter del Nàstic, després de ser suplent en les primeres quatre jornades del campionat de Lliga. En el lateral dret, té moltes possibilitats de jugar Pol Valentín, inèdit fins ara. L’altre carril, per donar descans a Abrahám, seria per a Iván de Nova, mentre que els centrals podrien ser un Arzo que només va jugar mitja hora a Las Palmas a causa de la seva expulsió, i un Cadamuro que podria jugar després de sanció.Javi Márquez serà un dels escollits pel centre del camp, ja que no va ser titular a Las Palmas, i el podria acompanyar un Rocha que encara no ha descansat. Dumitru i Abeledo, frescos després de no haver comptat gairebé res fins ara, apunten a les bandes, mentre que Manu Del Moral i un Luis Suárez que va haver de ser substituït en el duel de Las Palmas per reconstruir la defensa amb l’expulsió d’Arzo, apunten a la davantera. Jugadors com Brugui o Figueras també apunten a tenir minuts.