La plantilla curta pot afectar el CF Reus en el seu debut a la Copa

Bartolo ja va advertir que no era el millor moment perquè l’equip disputés dues competicions

Actualitzada 11/09/2018 a les 19:59

Eliminatòria a partit únic

Canvis als onzes habituals

El CF Reus Deportiu encara el partit d’aquest vespre amb poc optimisme, com ja va anunciar el tècnic, Xavi Bartolo, en la roda de premsa posterior al partit del passat diumenge contra l’Albacete, que els reusencs van perdre per 1-2. El partit de Copa del Rei arriba en mal moment per a l’equip roig-i-negre, ja que els pocs recursos de què disposa el cos tècnic, sobretot per alternar alineacions a la davantera, i la proximitat dels tres partits, el que ja van disputar diumenge a casa, el d’avui al Sadar, i el de dissabte que ve al camp del Tenerife, donen poc marge de temps a la plantilla per arribar en bones condicions al camp.La situació de l’equip de la capital del Baix Camp ja és complicada, i disputar dues competicions exigents com són la Segona Divisió i la Copa del Rei, no serveix per augmentar les possibilitats del CF Reus, sinó, més aviat, per exigir encara més sobrecàrrega a una plantilla massa curta. A més, el fet que la part més afectada per les inscripcions no realitzades i les lesions sigui la davantera, fa que la defensa hagi de fer un esforç encara més titànic per evitar que els rivals del Reus s’avancin en el marcador i compliquin les coses molt més per als roig-i-negres, com ja va passar en el partit de diumenge a l’Estadi Municipal, en què l’Albacete va posar el 0-2 al marcador i va deixar el CF Reus gairebé enfonsat, tot i l’esforç incansable de l’equip per intentar capgirar el marcador amb molt pocs recursos a l’atac.Tot i la situació de l’equip, el CF Reus intentarà continuar viu a les dues competicions, i demostrar que és un dels ossos més durs de rosegar de la categoria de plata.El partit d’aquest vespre a Pamplona es preveu, doncs, complicat per als homes de Xavi Bartolo, que en aquesta fase de la competició només tenen una oportunitat per mantenir-se vius, ja que les eliminatòries, de moment, són a partit únic, i qui perdi quedarà eliminat de la Copa del Rei per aquesta temporada.La proximitat entre els partits d’aquesta setmana no afecta només al CF Reus, l’entrenador de l’Osasuna, Arrasate, té previst alinear els jugadors que menys minuts han disputat durant les quatre primeres jornades de la Segona A per donar descans a alguns dels seus homes durant l’enfrontament d’avui.Un recurs que intentarà aplicar també Bartolo, tot i que limitat pels pocs jugadors dels quals disposa el tècnic roig-i-negre, i també per la norma de la Federació Espanyola de Futbol, que exigeix que als partits de la Copa del Rei hi hagi sempre sobre el camp un mínim de set jugadors amb fitxa del primer equip, fet que limita els homes del filial que pot alinear l’entrenador del CF Reus. De moment, però, el tècnic no ha anunciat quins seran els jugadors escollits per formar l’onze inicial d’avui davant l’Osasuna, però és possible que pretengui donar descans a alguns dels homes més habituals en les alineacions dels últims partits.