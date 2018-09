L'onze de Gordillo a l'estrena copera

Novetats en els laterals i en la porteria

Actualitzada 12/09/2018 a les 21:20

José Antonio Gordillo ha confeccionat un onze per al partit de Copa del Rei que estava més o menys previst. El tècnic ha canviat jugadors en totes les línies per intentar donar descans a alguns futbolistes que seran protagonistes dissabte en Lliga al Nou Estadi contra l'Osasuna. A més, aquest duel també serveix per a poder veure en acció als menys habituals en el campionat lliguer.Els aficionats del Nàstic podran veure en acció per primera vegada en el que va de temporada a Issac Becerra, que debuta sota pals.També s'estrenen avui, en els laterals, Pol Valentín (dreta) i Iván de Nova (esquerra). L'eix de la defensa serà per a Djetei i Cadamuro.En el centre del camp, David Rocha segueix sense descansar, i l'acompanyarà un Javi Márquez que arriba més descansat després de ser suplent divendres passat a Las Palmas.A les bandes, Abeledo a la dreta i Tete a l'esquerra, amb Dumitru i Uche a dalt.