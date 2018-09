El Reus treu les urpes al Sadar i segueix viu a la Copa del Rei

Les aturades providencials de Pol Freixanet van tenir un paper molt important en la victòria reusenca (1-2)

Actualitzada 12/09/2018 a les 23:22

OSASUNA 1 - REUS 2

Osasuna. Juan Pérez, Lillo, Miguel Flaño, David García, Endika Irigoien (Carlos Clerc, 71’), Olavide (Xisco, 71’), Roberto Torres, Íñigo Pérez (Rubén García, 61’), Perea, David Rodríguez i Kike Barja.

Reus. Pol Freixanet, Ángel Bastos, Jesús Olmo, Gonzalo Pereira, Adrià Guerrero, Mario Ortiz (Juan Domínguez, 62’), Alfred Planas, Àlex Carbonell, Ricardo Vaz (Catena, 73’)i Fran Carbia (Miguel Linares, 67’).

Gols. 0-1, Fran Carbia (60’); 0-2, Juan Domínguez (68’); 1-2, Carlos Clerc (87’).

Àrbitre. César Soto Grado (La Rioja). Va amonestar amb targeta groga els locals Olavide i Roberto Torres, i al visitant Pol Freixanet.

Xavi Bartolo: «El porter ha estat fonamental»

El CF Reus Deportiu va demostrar ahir al Sadar que és un rival temible, tot i la situació actual de l’equip, i es va acabar imposant a un Osasuna que va lluitar amb tots els seus recursos per intentar capgirar el resultat del partit, i va estar a punt d’aconseguir-ho.Xavi Bartolo va alinear un onze inicial amb tres jugadors del filial, que tot i venir del Reus B, ja són coneguts pels aficionats roig-i-negres, ja que els problemes amb les inscripcions de les primeres jornades de lliga, i la plantilla curta amb què ha quedat el CF Reus, han obligat el tècnic a recórrer a homes com Alfred Planas o Gonzalo Pereira en diverses ocasions. La intenció principal de l’entrenador del CF Reus amb l’onze inicial era donar descans a alguns dels homes que havien disputat més minuts, però les limitacions de la competició, que exigeix que en tot moment, hi hagi sobre el camp un mínim de set jugadors amb fitxa del primer equip.Pol Freixanet, el segon porter de l’equip roig-i-negre, es va mostrar providencial durant tot el partit, protagonitzant algunes aturades clau per mantenir el resultat. Pocs minuts després d’arrencar el partit, el porter va aturar a un xut de Kike Barja que podria haver estat el primer de l’Osasuna. L’inici del partit va estar marcat per les repetides ocasions del conjunt local, que va plantar un setge a la porteria del CF Reus Deportiu, amb la clara intenció d’avançar-se aviat en el marcador. Però el porter roig-i-negre va demostrar ser un mur, bloquejant o rebutjant totes les pilotes que l’Osasuna encarava a la seva porteria.El Reus va arrencar la segona part del partit amb una actitud similar a la de l’inici del partit de diumenge passat contra l’Albacete, en què l’equip dirigit per Xavi Bartolo va intentar generar joc a l’atac, construint des de la línia de defensa per intentar avançar cap a la porteria rival.Va ser al minut 60 que finalment va arribar el primer gol del partit de les botes de Fran Carbia, que va avançar l’equip reusenc en el marcador. El mateix Carbia es va veure implicat en una topada amb Miguel Flaño, en què va acabar a terra i, després de queixar-se de l’esquena, va acabar abandonant el camp, substituït per Miguel Linares, en un clar canvi ofensiu.Juan Domínguez va ser el protagonista del segon gol roig-i-negre, quan va aprofitar una pilota que havia quedat morta a l’àrea de l’Osasuna.L’equip navarrès va escurçar distància en el marcador quan faltaven pocs minuts per al final del partit, amb un gol de Carlos Clerc, que Freixanet no va ser capaç d’aturar, tot i el paper impecable que va fer durant tot el partit.Una mà providencial de Pol Freixanet a un minut del final va salvar l’empat de l’Osasuna, que va estar a punt de forçar la pròrroga, i ho va seguir intentant durant els cinc minuts de temps afegit, un període que es va fer etern per als jugadors i per als aficionats roig-i-negres, que van veure com l’equip local va estar a punt de forçar una pròrroga, que hagués resultat un problema per al CF Reus Deportiu, tenint en compte els pocs recursos de què disposa l’equip, i que d’aquí a tres dies, li toca disputar un partit de lliga a Tenerife.Els roig-i-negres tornen a casa amb l’alegria d’haver guanyat un equip com l’Osasuna en un escenari tan complicat com el Sadar, que en els darrers minuts del partit va demostrar la seva fama d’estadi complicat per als rivals. Però per a l’equip dirigit per Xavi Bartolo, que no disposa d’un gran nombre de recanvis, sobretot en la part ofensiva de l’equip, pot ser que aquesta victòria acabi passant factura, ja que obliga el CF Reus Deportiu a seguir rendint al màxim en dues competicions de gran nivell; com són la Segona Divisió A, i la Copa del Rei, que a cada ronda va incrementant l’exigència per als equips com el Reus.De moment, el CF Reus queda a l’espera de saber quin serà el seu pròxim rival a la Copa, i se centrarà a seguir sumant punts a la lliga, en les següents jornades de la competició, contra el Tenerife a les Canàries, i contra el Nàstic a l’Estadi Municipal, d’aquí a poc més d’una setmana.