El davanter pateix una lesió muscular en el bíceps femoral dret

Actualitzada 12/09/2018 a les 17:24

Manu Barreiro serà dubte pel partit que disputarà el Nàstic aquest dissabte al Nou Estadi contra l'Osasuna (16 hores). El punta gallec pateix una lesió muscular en el bíceps femoral dret i avui se li realitzarà ressonància magnètica de control, que servirà per determinar quan s'incorpora amb la resta del grup.El punta és un dels sis futbolistes del Nàstic que apareixen en un informe mèdic en el qual també hi fa acte de presència el central César Arzo, que té sinovitis en el genoll dret. El defensor té líquid en el genoll i no ha pogut viatjar a Còrdova per aquest motiu.Per altra banda, continuen a la infermeria Javi Jiménez, Ramiro Guerra, Pol Prats i Josua Mejías.