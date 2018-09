Absències importants en la convocatòria copera de Gordillo

Es queden a casa Arzo, Manu del Moral, Iván López o Coris

Actualitzada 12/09/2018 a les 10:37

El Nàstic ha anunciat aquest matí la convocatòria pel partit que disputarà aquesta nit, a les deu, a Còrdova en el duel corresponent a la segona eliminatòria de Copa del Rei.El tècnic grana, José Antonio Gordillo, ha deixat a Tarragona alguns pesos pesants, com són el lateral dret Iván López, el central Arzo, l'atacant Manu del Moral o l'extrem Coris.A banda, tampoc han viatjat els quatre lesionats: Mejías, Manu Barreiro, Ramiro Guerra i Javi Jiménez.Els dos porters que actualment viatgen en AVE i que arribaran a destinació a les dues del migdia són Bernabé i Isaac Becerra.Gordillo ha desplaçat a sis defensors, com són Pol Valentín, Djetei, Cadamuro, Roger Figueras, Iván de Nova i Abrahám Minero.Tres ccentrecampistes com Fali, Javi Márquez i David Rocha també s'han desplaçat, així com els extrems Dumitru, Tete Morente, Omar Perdomo, Brugui i Abeledo.Han completat la convocatòria de divuit futbolistes Uche i Luis Suárez.