Dimitrievski desitja al Nàstic que «assoleixi l'objectiu»

El meta s'acomiada de l'afició a les xarxes socials

Actualitzada 11/09/2018 a les 17:20

Ya de vuelta. No quería empezar mi nueva etapa sin despedirme de todos vosotros FORÇA @NASTICTARRAGONA!!!! #ForçaNAS pic.twitter.com/GE2NRIDCXV — Stole Dimitrievski (@Dimitrievski1) 10 de setembre de 2018

Stole Dimitrievski ha enviat un missatge a la que, fins aquest estiu, ha estat la seva afició.El meta cedit al Rayo Vallecano amb opció de compra no obligatòria per part del club madrileny ha fet un escrit a les xarxes socials en el qual desitja que «el Nàstic compleixi el seu objectiu».El futbolista ha fet una mena de carta per a acomiadar-se dels tarragonins tot assegurant que «aquest any no estaré lluitant pels colors grana cada diumenge, pel que volia tenir unes paraules cap a vosaltres. Gràcies al president, a Emilio Viqueira (exdirector esportiu), a Manuel Oliva (entrenador de porters) i a tots els tècnics que vaig tenir durant la meva etapa al club.