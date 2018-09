El Nou Estadi acollirà la inauguració de LaLiga Genuine 2018/2019

Enguany, la competició amplia el número d’equips participants fins a 30

Tarragona acollirà entre el 16 i el 18 de novembre l’estrena de la temporada 2018/2019 de LaLiga Genuine. D’aquesta manera, el Nàstic repetirà com a amfitrió de la competició, com ja va fer durant el mes de gener d’aquest 2018, amb la novetat que serà la primera seu de la temporada. Enguany, LaLiga Genuine amplia el número d’equips participants fins a 30 i les seus que acolliran els equips, que seran sis.Els 12 nous clubs s’han inscrit a LaLiga Genuine són el Real Sporting de Gijón, el Sevilla FC, el Deportivo Alavés, el Real Oviedo, el Real Valladolid, el CD Leganés, el Real Zaragoza, l'Albacete Balompié, el SD Eibar, el CD Lugo, l'UD Almería i el Málaga CF. Aquests nous equips s’uneixen als 18 que ja van competir la temporada 2017/2018 per a formar una lliga de 30 clubs.La inauguració de LaLiga Genuine es farà al Nou Estadi de Tarragona divendres 16 de novembre. Serà el tret de sortida a una competició que visitarà enguany Córdoba, A Coruña, Madrid, Los Ángeles de San Rafael (Segovia) i València. En total seran sis seus per a jugar quatre fases.A la inauguració de Tarragona (16-18 de novembre) i la clausura a la Ciutat Esportiva del València CF (14-16 juny) hi participaran els 30 equips, mentre que a la segona i tercera fase la competició es dividirà en dues seus amb 15 equips cadascuna. La segona fase tindrà com a amfitrió el Córdoba CF (18-20 gener) i el RC Deportivo (1-3 febrer) i la tercera fase el Rayo Vallecano (5-7 abril) i el l’Atlético de Madrid (26-28 abril), que acollirà els partits a Los Ángeles de San Rafael (Segovia).La temporada passada el Nàstic Genuine, que ja ha començat els entrenaments a les instal·lacions del club els dilluns a les 17.30 hores, va quedar segon en la classificació del Fair Play només per darrera de l’Athletic Club, mentre que a la classificació esportiva va acabar en setzena posició.