Albentosa posa llum a la defensa del Nàstic

Raúl Albentosa és, sense cap mena de dubte, un dels millors fitxatges dels darrers anys al Gimnàstic de Tarragona. El defensa central va fer 30 anys aquest divendres, el mateix dia en el qual debutava amb la samarreta grana en el partit contra la Unión Deportiva Las Palmas. No va ser el debut esperat, ja que el futbolista cedit per part del Deportivo de la Coruña no va poder evitar una golejada a l’Estadi de Gran Canària (4-0) en un partit clarament marcat per la injusta expulsió del seu company a l’eix de la defensa, César Arzo.El jugador nascut a Alzira va ser, encara que sembli increïble en un 4-0, el millor o un dels millors jugadors del Nàstic. De fet, fins que es va quedar amb deu futbolistes sobre la gespa, l’equip tarragoní va demostrar una notable fortalesa defensiva i un ordre que convidaven a pensar que el Nàstic podia tornar amb algun punt de Las Palmas.Albentosa va estar bé al tall i va demostrar una gran dosi de seguretat, tant per alt com quan la pilota corria per terra. Al seu costat, Arzo es mostrava molt segur i molts pensaven que José Antonio Gordillo havia donat amb la tecla i que el Nàstic ja tenia la seva parella de centrals titular de cara a la present temporada. Però tot se’n va anar en orris amb la injusta decisió del col·legiat de deixar el Nàstic en inferioritat numèrica.Raúl Albentosa, Arzo, Mohammed Djetei, Cadamuro i Mejías són els cinc centrals de què disposa Gordillo. Cinc futbolistes per a dues posicions als quals se’ls podria afegir Fali, centrecampista defensiu que pot adaptar-se perfectament a la posició de central. Durant un mes, Mejías no estarà disponible per lesió, amb què no es podrà comptar amb ell de cara a les pròximes cites.Aquesta setmana, el Nàstic haurà de disputar dos enfrontaments. Dimecres, a les deu de la nit, els de Gordillo visitaran el Nuevo Arcángel per enfrontar-se al Córdoba en el partit corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei. Dissabte, a les quatre de la tarda, els tarragonins rebran a l’Osasuna en la cinquena jornada del campionat de Lliga, en un duel que arrencarà a les quatre de la tarda. Seran dos enfrontaments en menys de tres dies, un repte per a l’entrenador, que haurà d’anar amb compte amb com gestiona totes les posicions del camp, en especial les de la defensa.Amb Mejías descartat, Cadamuro té molts números per descansar a Còrdova i tornar a l’acció el cap de setmana. Expulsat injustament -com Arzo- contra el Rayo Majadahonda, el futbolista estarà disponible per poder jugar el partit de Copa del Rei d’aquest dimecres al camp del Córdoba. També podrà jugar el partit el mateix Arzo, ja que la sanció comença a comptar a la Lliga i no és computable a partits d’una altra competició.Tenint en compte aquestes circumstàncies, Arzo i Mohammed Djetei serien els titulars a terres andaluses i, d’aquesta manera, Gordillo podria apostar per Albentosa i Cadamuro de cara a la pròxima cita lliguera.Parlant de centrals, no s’ha de passar per alt el cas de Mohammed Djetei. El que va ser el millor jugador del Nàstic en la derrota dels tarragonins a Gijón, va ser un dels principals responsables de la derrota (segurament, inevitable de totes formes) grana.A l’Estadi de Gran Canària, el central africà va estar excessivament tou en moltes de les accions del joc, i, sobretot, en la jugada que va acabar amb el gol inicial de Rubén Castro, moment en què Djetei no va desviar amb prou contundència una passada interior que va aprofitar el pitxitxi de la Segona Divisió A que, per cert, encara li va marcar un altre gol a l’equip tarragoní.