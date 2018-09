El Tecnyconta Zaragoza s'imposa 87 a 81 al Partizán Belgrado

Els aragonesos han aconseguit el triomf en el tercer partit amistós del Circuit de Pretemporada de l’ACB disputat al Palau d’Esports Catalunya

Actualitzada 08/09/2018 a les 20:42

El Tecnyconta Zaragoza s’acomiada del Circuit de Pretemporada de l’ACB a Tarragona amb una victòria treballada contra el Partizan Belgrado (87 a 81) en un partit igualat i lluitat, l’aportació dels veterans Renaldas Seibutis, amb 17 punts, i Fran Vázquez ha estat fonamental per als aragonesos.El partit ha començat a un ritme molt elevat, molts punts i intercanvis de cistelles. Al Tecnyconta Zaragoza han aportat i anotat tots els jugadors que han sortit al cinc inicial, menter que al Partizan han destacat, en aquests primers compassos, Marcus Paige i Jock Landale.L’equip de Belgrado no ha baixat el nivell i, gràcies a un gran encert, han pogut escapar-se al marcador final del primer quart contra un Tecnyconta Zaragoza que no sabia com frenar als serbis (27-32). A l’inici del segon període han aconseguit trobar la solució i retallar distàncies fins a culminar la remuntada deixant el marcador 52-48 al descans. A la represa els serbis han aconseguit retallar distàncies i el tercer quart ha acabat amb empat a 67.L’últim quart d’hora de partit semblava que se l’emportaria el Partizan Belgrado després d’una gran arrancada sumant vuit punts i anul·lant per complet al Zaragoza i a cinc minuts del final Marcus Paige, jugador del Partizan Belgrado, ha aconseguit posar al seu equip set punts per sobre del Zaragoza. Els aragonesos no s’han rendit i després d’uns moments d’errors i nervis, han escurçat diferècnies amb dos triples consecutius de Berhanemeskel i Martín. Seibutis, màxim anotador dels aragonesos, ha sentenciat des de la línia de personal tot i els intents del Partizan per portar el partit a la pròrroga (87 a 81).En aquests moments s’està disputant el quart partit del Circuit de Pretemporada ACB a Tarragona i enfronta al Delteco GBC contra el Tau Castelló, que ha substituït al cafés Candelas Breogán pel gran nombre de lesioants que acumulava l’equip gallec.Demà finalitzarà el Circuit de Tarragona amb els partits entre Delteco GBC i Kirolbet Baskonia, a les cinc de la tarda, i l’Iberostar Tenerife – Partizan Belgrado, a un quart de vuit del vespre.