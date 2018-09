El Circuito Movistar porta a Tarragona l'espectacle del bàsquet ACB

Iberostar Tenerife es va imposar al Tecnyconta Zaragoza (86-91) en el primer partit disputat al Palau d'Esports Catalunya

07/09/2018 a les 22:30

L'Iberostar Tenerife es va imposar de manera molt ajustada (86-91) en el primer partit del Circuito Movistar que el va enfrontar amb el Tecnyconta Zaragoza al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.La iniciativa gestionada des de l'ADT ha permès veure l'espectacle del bàsquet ACB a Tarragona dins la campanya de pretemporada que es desplaça per diverses pistes de l'Estat.En aquest cap de setmana d'estada a Tarragona, el Circuit es va obrir amb l'enfrontament entre els insulars i els aragonesos. El pavelló tarragoní presentava una entrada discreta per aquest primer enfrontament, que també es podia veure per les plataformes de televisió de Movistar + i Gol.Durant els descansos del partit, diversos espectadors han pogut participar en competicions de tirs lliures i entrades, entre d'altres.El segon partit de la jornada enfrontava el Cafes Candelas Breogán amb el Kirolbet Baskonia.El Circuito ofereix també dissabte dos encontres més. A les 18.00 h s'enfrontaran el Zaragoza amb el Partizan de Belgrado i a les 20.30 h saltaran a la pista tarragonina el Breogán i el Delteco GBC.La darrera jornada d'aquestes sessions competitives de pretemporada es disputaran diumenge. A les 17.00 h s'enfrontaran el Delteco GBC i el Kirolbet Baskonia i a les 19.15 es disputarà l'Iberostar Tenerife - Partizan.