Busquen la segona victòria consecutiva

Reus i Albacete venen de guanyar els respectius partits en la darrera jornada disputada. Els del Baix Camp ja podran comptar amb el capità Olmo però no amb Moore que està amb la selecció

Actualitzada 08/09/2018 a les 11:10

El Reus vol seguir amb la bona feina dins del camp i guanyar contra l’Albacete per sumar dues victòries consecutives, després d’imposar-se per zero gols a l’Elx en un partit que van saber dominar de principi a fi. A l’altra banda es trobaran amb un rival que també vol allargar la ratxa positiva. En les tres jornades que s’han disputat fins a dia d’avui, l’Albacete encara no sap el que és perdre, sumant dos empats i una victòria, aquesta per golejada (3-0) contra el Còrdova.Xavi Bartolo tampoc podrà comptar amb la plantilla al complet per al partit de demà, a les 12 del migdia a l’Estadi Municipal. Shaq Moore no podrà ser convocat perquè es troba amb la selecció nord-americana, la bona notícia és que el tècnic roig-i-negre ja podrà comptar amb Jesús Olmo que, després de ser inscrit i complir el partit de sanció, ja està disponible.Tot a punta a que Bartolo donarà entrada a Olmo al lloc de Catena després de les errades comeses en el partit contra l’Elx que quasi costen un gol en contra. Així doncs l’onze titular podria ser el format per Edgar Badia, Borja Herrera, Olmo, Villanueva, Bastos, Gus Ledes, Juan Domínguez, Mario Ortiz, Carbia, Alfred i Linares.L’Albacete entrenat pel tarragoní Ramis arriba en una dinàmica molt positiva després d’endossar un 3 a 0 al Còrdova. Zozulya i Ortuño seran el màxim perill dels manxecs dirigits per Febas. La possible alineació que escollirà Ramis serà la formada per Tomeu Nadal, Fran Garcia, Arroyo, Caro, Tejero, Erice, Febas, Bela, Susaeta, Zozulya i Ortuño.