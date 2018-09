Tebas: «Per mi no és el cas d'Isaac Cuenca, sinó el del Reus»

Per al president de la Lliga, el club no ha sigut «diligent a l'hora de plantejar els diners que es pot gastar per contractar més jugadors»

Actualitzada 07/09/2018 a les 17:18

El president de la Liga, Javier Tebas, ha fet unes declaracions dures al programa 'El Transistor' de Onda Cero sobre el cas d'Isaac Cuenca i el CF Reus. Tebas ha explicat a José Ramón de la Morena que «no és el cas d'Isaac Cuenca, sinó el cas de quatre jugadors més del Reus» i que Cuenca va ser «l'últim en arribar» «El Reus des de l'1 de juliol d'aquesta temporada sabia dels problemes que tenia per cobrir el seu límit salarial», ha afirmat el president de la Liga, que no entén com el club roig-i-negre no ha resolt primer els problemes i després ha fitxat a jugadors.Tebas ha explicat que desconeix la decisió que ha pres el comitè de control econòmic de LaLiga davant el recurs presentat per part del CF Reus i que per ell la solució del problema passa per «una amplicació de capital, que no han fet i van dir que farien». «El cas del Reus és que incompleixen i no prediuen bé el que han de fer per tenir a tots els jugadors inscrits. Hi ha una negligència», ha afirmat rotundament el president.«Per mi no és el cas d'Isaac Cuenca sinó del Reus, d'un club que no és diligent a l'hora de plantejar els diners que es pot gastar per contractar més jugadors».Javier Tebas ha explicat un cas similar, el de Pedro León amb el Getafe. Aquest, finalment, va aconseguir la cautelar i va jugar, però els tribunals van acabar donant la raó a la Lliga.Finalment, Tebas ha assegurat que «cal buscar a una solució» i que els jugadors afectats «puguin automàticament rescindir i demanar una indemnització al club». S'espera que la pròxima setmana es pugui desencallar la situació.