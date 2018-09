Arzo i Omar, titulars

Actualitzada 07/09/2018 a les 19:24

Segurament, ningú s'esperava, ni de lluny, l'onze que ha presentat José Antonio Gordillo pel duel que afrontaran, a partir de les 20 hores, Nàstic i Las Palmas a l'Estadi de Gran Canària.L'única línia del camp que no ha experimentat cap modificació és la porteria, on la presència de Bernabé continua deixant a Becerra a la banqueta.En defensa, Iván López segueix en el lateral dret i Abrahám juga a l'esquerre. Fins aquí, l'esperat. Ara bé, en el centre, debuta Albentosa i l'acompanya un Arzo que entra per primera vegada a una llista de Gordillo.El centre del camp és per a Fali i Rocha. En aquest cas, Javi Márquez és el sacrificat i, per tant, parteix com a suplent. Per primera vegada, Gordillo tindrà un centrecampista a la banqueta. L'extrem dret és de Coris i, l'esquerre, d'un Omar Perdomo que debuta com a titular.A dalt, l'absència de Manu Barreiro per lesió s'uneix a la d'Uche per decisió tècnica. L'africà, doncs, és a la banqueta. Així, Manu Del Moral i Luis Suárez, els altres dos davanters de l'equip, són els que parteixen a l'onze.