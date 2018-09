Presses matineres al Nàstic

El conjunt grana, necessitat dels tres punts a Las Palmas (20 hores) contra un «coco» de la caetgoria a causa del mal linici lliguer

Actualitzada 06/09/2018 a les 17:18

Canvi central

Sembla mentida, però el Gimnàstic de Tarragona té presses després d’haver-se disputat tan sols tres jornades del campionat de Lliga. No només ha de començar a guanyar pel fet d’haver sumat un punt dels nou en joc, sinó perquè la imatge de l’equip, sobretot en el darrer partit de la competició, contra el Rayo Majadahonda a casa (0-1), va ser pèssima. El millor rentat de cara per als homes de José Antonio Gordillo no seria un altre que donar la campanada i sumar els tres punts a l’Estadi de Gran Canària, una missió que es presumeix molt complicada, però que és factible, com qualsevol dels resultats que es produeixin en una categoria tan igualada com la Segona Divisió A.Ara bé, al davant no hi ha un rival qualsevol, hi ha un Las Palmas recentment descendit de Primera Divisió, amb tot el que aquesta situació comporta tant a nivell de plantilla com, sobretot, econòmic. Després de començar guanyant al Reus 2-0, els canaris han sumat dos empats per 1-1 (a casa, contra l’Albacete i a Saragossa), que els han situat en sisena posició a la classificació, a dos de l’ascens directe. Encara és molt aviat per a mirar la classificació, tant per a tarragonins com per a canaris, però cada punt és or i cada victòria és vital.Al davant, el Nàstic tindrà un rival amb una defensa que, perfectament, podria jugar a Primera Divisió. Lemos i De la Bella en els laterals són dues assegurances de vida, igual que Mantovani i Cala a l’eix. A dalt, molta pólvora amb vells coneguts del conjunt grana.Dels quatre gols que ha anotat Las Palmas fins ara, tres els ha fet Rubén Castro, que té la pistola carregada i que no vol pensar en una altra cosa que no sigui l’ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. Per darrere, l’exgrana Maikel Mesa, que també ha començat bé la temporada, acompanyat de dos futbolistes com Tana o l’ex del Barça B Ruiz de Galarreta. Sense por, però el Nàstic ha de saltar a l’Estadi de Gran Canària amb el màxim respecte possible tenint en compte l’entitat del seu rival i la innegable qualitat dels seus futbolistes.No ha de tenir cap tipus de complex un Nàstic que anirà per totes i amb la vocació ofensiva que sempre intenta imprimir José Antonio Gordillo al seu equip. No renunciarà l’entrenador al 4-4-2 que ha volgut posar en pràctica i anirà pels tres punts tot i les baixes que presenta l’equip per a aquest partit.En defensa, els dos centrals que la setmana passada van ser titulars durant la derrota contra el Rayo Majadahonda, no hi seran. Cadamuro no podrà jugar per sanció després de l’expulsió per doble groga davant dels madrilenys, mentre que Josua Mejías tampoc ha viatjat perquè està lesionat i no reapareixerà fins a aproximadament d’aquí a un mes. Per tant, Gordillo haurà d’apostar per una defensa nova on, amb total seguretat, hi haurà Raúl Albentosa i, possiblement, tot i les molèsties i encara que és centrecampista, l’acompanyarà Fali. Per tant, Djetei i Arzo hauran d’esperar la seva oportunitat, igual que Roger Figueras, que també s’ha desplaçat a Las Palmas en una llista de la qual hi van caure, per decisió tècnica, Pol Valentín i Dumitru Cardoso.Una de les sorpreses de l’onze podria ser la posició de Coris. El futbolista arribat cedit del Girona ha tingut tres actuacions més que discretes en els tres duels inicials i, aquesta circumstància, unida al fet que Iván López encara no està en forma, motivarien un endarreriment de posició. Amb Rocha i Javi Márquez a la medul·lar (sempre que no hi jugui Fali), la banda esquerra seria per a Tete Morente i la dreta la disputarien Luis Suárez i Omar Perdomo. El sud-americà va ser un dels millors futbolistes de la pretemporada i, tot i que la seva posició natural és la de punta, està completament preparat per actuar a l’extrem.A dalt, Uche no tindrà la companyia de Manu Barreiro, lesionat al quàdriceps. Manu del Moral apunta a entrar i, si Luis Suárez fos el jugador de banda dreta, podria permutar posició amb l’exfutbolista del Numancia.Són dinou els futbolistes que s’ha emportat José Antonio Gordillo a Las Palmas, amb què un d’ells s’haurà de quedar a la graderia a veure el partit. Segurament, serà un central, o bé Arzo o bé Figueras. Cal destacar la inclusió de Brugui a la convocatòria, futbolista que pot jugar per banda o de davanter centre.