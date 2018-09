Humiliació condicionada

Una injusta expulsió a Arzo en el primer acte condemna al Nàstic a una golejada que acaba sent merescuda a mans d’un gran Las Palmas (4-0)

Actualitzada 07/09/2018 a les 22:25

La té Del Moral

Derrota cruel a Las Palmas la d’un Nàstic que cau 4-0 en un duel en el qual els tarragonins han de patir un arbitratge nefast amb una injusta expulsió d’Arzo amb 0-0 i que acaben golejats a mans d’un gran Las Palmas conduït per un immens i immortal Rubén Castro.Fins el minut 50, el Nàstic va poder mantenir les formes, però va acabar abaixant els braços al mateix temps que el rival anava pujant marxes i s’agradava contra un rival en inferioritat numèrica i ferit de mort.Moltes novetats en l’onze de José Antonio Gordillo per a visitar un dels camps més complicats de la categoria de plata. El fet d’haver sumat un únic punt en els tres primers partits de Lliga, unit a les baixes que tenia el tècnic, han motivat que l’andalús hagi realitzat una petita revolució per intentar donar un cop d’efecte i tornar amb un resultat positiu a Tarragona.Sense canvis a la porteria, amb Becerra a la banqueta i Bernabé com a titular, Arzo i Albentosa han debutat aquesta temporada amb el Nàstic a l’eix de la defensa. El primer, després de tres partits sense entrar a la convocatòria i, el segon, després del seu fitxatge in extremis el darrer dia de mercat. Pitjor no podia tornar Arzo, que no ha durat ni mitja hora al camp.En el centre del camp, Fali fent tasques de contenció al costat de Rocha, Coris en banda dreta, Omar per Tete a l’esquerra i, a dalt, sense el lesionat Barreiro ni un Uche que era a la banqueta, Manu del Moral i Luis Suárez han estat els escollits.El guió que havien plantejat Manolo Jiménez i Gordillo és, segurament, el que s’ha posat en pràctica sobre la gespa des del primer minut. Amb el que no comptaven els dos entrenadors és que l’andalús Domínguez Cervantes, àrbitre debutant a Segona A, s’encarregaria de carregar-se un partit que s’estava desenvolupant sense massa incidents. Li va marxar de les mans massa aviat, sobretot des de l’expulsió d’Arzo.Las Palmas controlava el joc en tot moment, però sempre sense portar perill excessiu a l’àrea grana. De fet, semblava que el control del partit fos mutu. Els locals atacant i, els tarragonins, defensant, cadascú a la seva manera. El Nàstic trobava les millors notícies en un Albentosa que tallava tot el que passava (i el que no) per la seva zona. Gran central el que va arribar en el darrer sospir i que, si no es lesiona, donarà moltes alegries al Nàstic.L’exgrana Maikel Mesa, partint de banda dreta, intentava intimidar a un Abrahám que el coneix a la perfecció i que no el va deixar maniobrar. Els intents d’atacar dels illencs acabaven desviats o bé dins del camp o a córner, però semblava que tenia el duel controlat el conjunt grana fins que, en el 29’, tot va fer un gir inesperat (o no).Acció en què Rubén Castro rep a l’espai en més que possible fora de joc i, quan Arzo surt al tall, l’impacta amb el braç al cos, però sense suficient força perquè el punta hagués de caure. Però ell és el més llest de tots, i va quedar estès a la gespa. Com a molt, era groga, ja que el punta local no tenia la pilota controlada ni res semblant. Doncs l’àrbitre es va posar les mans a la butxaca i, sense pensar-s’ho, va expulsar el central del Nàstic. Drama grana.Gordillo ho va intentar solucionar donant entrada a un Djetei que, minuts després, seria trist protagonista. Va abandonar el terreny de joc Luis Suárez, que no en tenia cap culpa, però que ha d’aprendre que hi ha una llei del futbol que serveix gairebé per a tothom: quan expulsen a un central, un davanter marxa al vestidor ràpidament. Li va tocar a ell.En la següent acció de perill, el mateix Rubén Castro que havia avisat, va acabar d’esmicolar les esperances del Nàstic amb un gol que es va produir a causa de la tendresa de Djetei a l’hora de desviar una passada interior que va aprofitar el punta per a, sol, afusellar a Bernabé. Se li posava el partit coll amunt al Nàstic.Molts equips haurien baixat els braços després d’anar perdent 1-0, de forma cruel, i contra un futbolista més. Doncs el Nàstic no només no es va rendir sinó que va fregar el gol cinc minuts després de tornar del descans. Era una acció de falta en la qual li va caure un rebot a Iván López. Aquest, la posava, des de lluny, a l’àrea per ras, trobant a Manu del Moral, sol, dins de l’àrea. El davanter no s’ho va acabar de creure i, fins i tot, es va quedar mirant al jutge de línia, pensant que podria estar en situació antireglamentària. No va ser així, i la pilota va fregar en la seva cama per acabar perdent-se per la línia de fons.Però, després d’aquesta ocasió, va començar l’infern pel Nàstic. Un infern que Las Palmas anava avivant a ritme de gols. En el 55’, una acció de Fidel per banda esquerra trobava a Timor. Aquest disparava i la pilota entrava després que Fali en desviés la trajectòria. El següent, en el 63’, quan centrava Lemos des de la dreta i Rubén Castro, completament sol (Djetei no sabia ni on era), rematava, sentenciava i confirmava una victòria que, segurament va arribar ajudada per una mala decisió arbitral, però tampoc es pot dir, precisament, que el Nàstic fes mèrits per a molt més, sobretot en el segon acte.La trituradora groga no s’aturava. No va tenir cap compassió Las Palmas d’un Nàstic que va morir als 50 minuts de joc i que va acabar prenent molt de mal. Tou, sense ànima i amb la sensació que jugués contra un equip de superior categoria, el quadre tarragoní es va emportar una golejada de les grosses. A més, un dels gols, com el quart, marcat per Lemos, va ser d’aquells que fa la volta al món.En una centrada de De la Bella des de l’esquerra, Albentosa va desviar-la sense suficient contundència, amb la mala sort que el cuir va acabar a peus de Lemos que, des de fora de l’àrea i sense pensar-s’ho va engaltar l’esfèrica i la va col·locar a l’escaire de Bernabé.Las Palmas no volia acabar mai amb la seva crueltat, indiscriminada però, alhora, justificada en el fet que un futbolista no té per què aixecar el peu de l’accelerador, i encara menys perquè un àrbitre s’hagi equivocat clamorosament.LAS PALMASRaúl Fernández, Álvaro Lemos, David García, Cala, De la Bella, Ruiz de Galarreta, Timor, Tana (Danny Blum, 77’), Maikel Mesa (Pekhart, 62’), Fidel (Sacko, 68’) i Rubén Castro.NÀSTICBernabé, Iván López, Raúl Albentosa, César Arzo, Abrahám Minero, Fali (Javi Márquez, 78’), Rocha, Sebas Coris, Manu del Moral, Luis Suárez (Djetei, 36’) i Omar Perdomo (Abeledo, 66’).GOLS1-0, Rubén Castro (39’); 2-0, Timor (55’); 3-0, Rubén Castro (63’); 4-0, Lemos (71’).ÀRBITREAbraham Domínguez Cervantes (Andalús). Va mostrar la targeta groga al local Omar Perdomo; i als visitants Timor, Maikel Mesa, Ruiz de Galarreta i Pekhart. Va expulsar amb vermella directa a Arzo (29’).INCIDÈNCIESL’Estadi de Gran Canària va acollir a 12.119 espectadors.