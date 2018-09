Gordillo: «Li he dit a l'àrbitre que tornés a veure la jugada»

L'entrenador del Nàstic lamenta l'expulsió d'Arzo

Actualitzada 07/09/2018 a les 22:36

José Antonio Gordillo, entrenador del Nàstic, ha lamentat la golejada encaixada a Las Palmas (4-0) i també ha lamentat la jugada que ha acabat amb la injusta expulsió d'Arzo. «Li he dit a l’àrbitre que després veiés la jugada. Portem, per desgràcia, altres jugades que ens estan perjudicant. No té per què haver-hi res en contra nostra, però espero que a final de temporada això s’equilibri», ha explicat el tècnic després del duel.L'esmentada acció li ha fet tant de mal «com a tots els que sentim aquest equip. Estàvem competint molt bé i crec que la gent ha vist el que ha passat». «El que ha vist el partit, ha pogut veure un partit en el qual els seus jugadors s’hi ha deixat l’ànima. Venim tocats físicament des de l’inici de Lliga», ha continuat afirmant l'entrenador.Tot i estar amb un futbolista menys, Gordillo tenia esperances de poder treure algun punt, ja que «en el descans hem parlat d’arribar vius als 30 minuts, pensant que podíem tenir alguna ocasió de gol, però no hem arribat».«L’escenari d’avui era molt complicat, però estàvem fent el nostre partit. Els jugadors s’ho han deixat tot al camp», ha sentenciat, trist, l'entrenador.