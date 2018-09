El Reus haurà de demostrar que té una bona defensa contra l'Albacete

L’equip de Lluís Miquel Ramis arriba a l’Estadi Municipal després de golejar al Córdoba

Actualitzada 06/09/2018 a les 21:01

Un record per Pitarque

L’Albacete Balonpié arriba a Reus aquest diumenge disposat a aconseguir la segona victòria de la temporada, una fita que també intentaran aconseguir els homes de Xavi Bartolo. Després de dos empats a un gol, aconseguits contra el Deportivo, en la primera jornada a casa, i contra la Unión Deportiva Las Palmas en la segona, els homes de Lluís Miquel Ramis van golejar el Córdoba en el partit de la setmana passada, i van aconseguir una dosi de confiança que els portarà a lluitar aquest diumenge a Reus.Una situació similar a la de l’equip roig-i-negre, que després d’una derrota i un empat, va aconseguir sumar els tres primers punts la passada jornada, contra l’Elche.El davanter ucraïnès Roman Zozulia és una de les principals armes de què disposa l’Albacete a l’atac, juntament amb el tarragoní Eugeni, que va ser l’artífex del primer gol dels tres que va encaixar el Córdoba a l’Estadi Carlos Belmonte. Recursos que l’equip de Ramis intentarà aprofitar, segurament, per avançar-se en el marcador a Reus.Serà una tasca per a la defensa roig-i-negra, evitar que aquests homes puguin apropar-se massa a la porteria d’Edgar Badia, i generin ocasions de perill. La defensa del CF Reus Deportiu disposarà, en principi, de la majoria dels seus homes, tret de Shaq Moore, que es troba convocat amb la selecció dels Estats Units per disputar dos partits amistosos, i no està previst que torni a la ciutat fins al pròxim 13 de setembre.De moment són dubte per a Lluís Miquel Ramis homes de la defensa Álvaro Arroyo i Mathías Oliveira, el primer per unes molèsties durant l’entrenament d’ahir, i el segon perquè segueix treballant en la seva recuperació. Un factor que podrien aprofitar els homes a l’atac de Xavi Bartolo, liderats per Miguel Linares, que segurament ho farà acompanyat de Fran Carbia i Alfred Planas.En la sessió d’ahir per preparar d’aquest diumenge, el CF Reus Deportiu va voler tenir un record per Jordi Pitarque, en el vuitè aniversari de la seva mort, amb un minut de silenci en acabar l’entrenament. Un homenatge per part del club reusenc, que va reunir, al vestidor de l’Estadi Municipal, alguns dels homes que havien compartit equip amb el jove jugador de l’Ampolla, que va morir de forma inesperada el 6 de setembre del 2010. El filial de Reus també va tenir un moment de record per a l’etern «7» roig-i-negre, just abans d’iniciar la sessió d’entrenament a Cambrils.