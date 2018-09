El Circuit de Pretemporada ACB obre el teló al Palau d'Esports de Campclar

El Zaragoza-Tenerife i el Breogán-Baskonia centren avui l’activitat esportiva de la competició

Actualitzada 06/09/2018 a les 19:53

El Circuit de Pretemporada ACB obrirà foc aquesta tarda amb dos partits que posaran en relleu l’espectacularitat d’aquesta cita, que es desenvoluparà aquest cap de setmana al Palau d’Esports de Campclar. Hi participaran grans equips de la millor lliga espanyola de bàsquet, així com un convidat de luxe, com ho serà el Partizan de Belgrad.Aquest circuit consta de tres trams previs a la Supercopa Endesa, que tancarà el mes de setembre a Compostel·la. Guadalajara va acollir el primer d’aquests tres trams, Tarragona serà la seu del segon i, Oviedo, del 14 al 16 de setembre, tancarà el Circuit de Pretemporada, on els aficionats al bàsquet podran descobrir, de primera mà, els nous jugadors de la temporada que és al forn.Dos partits serviran per donar el tret de sortida a la competició a Tarragona. A dos quarts de set de la tarda, el Tecnyconta Zaragoza i l’Iberostar Tenerife obriran foc per, a les nou, continuar amb el Cafés Candelas Breogán-Kirolbet Baskonia. Els bascos parteixen com a favorits per a emportar-se la cita, encara que, tractant-se de la pretemporada, tot pot succeir.De cara a dissabte, dos partits més. A les sis de la tarda, mitja hora abans que en el dia anterior, s’iniciarà la jornada al mateix Palau d’Esports, centre neuràlgic de l’esdeveniment després de ser-ho també en els Jocs Mediterranis Tarragona 2018.El Tecnyconta Zaragoza i el Partizan de Belgrad mesuraran forces i donaran pas al segon duel, el Cafés Candelas Breogán-Delteco GBC, que arrencarà a dos quarts de nou. Diumenge, la jornada començarà i acabarà més aviat. A les cinc de la tarda, Delteco GBC i Kirolbet Baskonia es veuran les cares a les cinc de la tarda i tancarà el Circuit de Pretemporada el duel que enfrontarà a Iberostar Tenerife i Partizán de Belgrad.L’organització espera omplir al màxim possible el Palau d’Esports, conscient de la complicació que tindrà a causa de la seva gran capacitat (5.000 persones). Els aficionats que desitgin assistir-hi, ho podran fer pagant deu euros per partit, encara que també hi ha abonaments. El de tot el cap de setmana té un cost de vint euros, mentre que veure els partits de dissabte i de diumenge té un cost de quinze euros.