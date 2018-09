Andreu: «Estic indignat»

El president del Nàstic anuncia una possible visita a la Federació per presentar una queixa pels arbitratges

«Estic indignat. Portem quatre jornades i, en tres, hem estat perjudicats pels àrbitres. Possiblement ha de ser mala sort. Estàvem aguantant perfectament el partit i, en el minut 30, que t’expulsin com t’expulsen un dels nostres centrals, ho trobo una autèntica barbaritat». D'aquesta manera es va expressar Josep Maria Andreu, president del Nàstic, després del duel i, sobretot, després de l'expulsió d'Arzo.El màxim responsable del club grana ha anunciat una possible visita a Madrid per presentar les seves queixes: «La temporada passada també vam resultar perjudicats i vam anar a la Federació Espanyola a traslladar-los la nostra preocupació. La cosa no ha canviat gaire i, si això continua així, hi anirem».També es pregunta Andreu per què el VAR ja s'ha posat en pràctica a Primera Divisió i no a Segona. «Crec que és injust que el VAR estigui funcionant a Primera i no a Segona, ja que la Segona també és una categoria professional. Ens hi juguem molt, com els clubs de Primera Divisió», ha sentenciat.