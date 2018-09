Gordillo s'emporta a dinou futbolistes a Las Palmas

Es queden a casa per decisió tècnica Pol Valentín i Dumitru i viatgen Brugui i Roger Figueras

Actualitzada 06/09/2018 a les 11:37

José Antonio Gordillo, entrenador del Nàstic, s'ha emportat a dinou futbolistes a Las Palmas, on el seu equip jugarà demà, a partir de les 20 hores.El tècnic grana ha deixat a casa per decisió tècnica a Pol Valentín i a Dumitru. Per lesió, no viatgen Mejías, Ramiro Guerra, Javi Jiménez i Manu Barreiro, mentre que el sancionat Cadamuro tampoc ha pujat a l'avió.Els porters que han entrat a la convocatòria han estat Isaac Becerra i Bernabé Barragán, mentre que els defensors desplaçats són Iván López, Arzo, Albentosa, Djetei, Roger Figueras i Abrahám. Cal remarcar la convocatòria d'Arzo, la primera en el que va de temporada.En el centre del camp s'han desplaçat Fali, Javi Márquez i David Rocha, acompanyats dels jugadors de banda Tete Morente, Omar Perdomo, Abeledo, Coris i Brugui.A dalt, Uche, Manu del Moral i Luis Suárez completen una convocatòria orfe de sorpreses i que es desplaça a les Canàries amb la voluntat de tornar a Tarragona amb els tres punts i la primera victòria del campionat.