Isaac Cuenca considera una «falta de respecte» la posició de LaLiga sobre el seu contracte

El jugador ha comparegut davant de la premsa per comentar sobre la polèmica entre la patronal i el CF Reus arran de la seva situació

Actualitzada 05/09/2018 a les 14:01

Isaac Cuenca ha comparegut davant dels mitjans aquest dimecres per comentar la seva situació després de l'intercanvi de comunicats i versions entre LaLiga i el CF Reus Deportiu sobre els motius que van portar la patronal a rebutjar la seva inscripció a la competició. El reusenc ha secundat la versió del club, que el motiu principal per no haver-lo deixat inscriure, va ser que l'organisme presidit per Javier Tebas no es va creure el seu contracte, ja que considerava que un jugador amb la seva experiència i el seu palmarès no podia cobrar el sou mínim de la Segona Divisió, una postura que el jugador considera una «falta de respecte» i una desconsideració a l'ofici de futbolista, ja que li estan impedint «desenvolupar la seva feina».Ara Cuenca es troba a l'expectativa, a l'espera de veure com evoluciona la situació amb LaLiga i quines mesures pren l'AFE, el sindicat de futbolistes, que segons ha declarat l'exblaugrana, li ha donat molt de suport durant tot el procés, i que té prevista algun tipus de reclamació si LaLiga no desencalla la situació de Cuenca, tot i que, ara mateix, no sap de quina mesura es tractaria. De moment, Isaac Cuenca es troba a l'atur i segueix entrenant amb el CF Reus, però reconeix que si no es pot solucionar la situació de la seva fitxa amb el club roig-i-negre, s'haurà de plantejar altres opcions perquè no pot passar tant de temps sense jugar. Tot i que, ara per ara, no ha decidit quin seria el seu destí en cas que decidís anar a un altre club.Isaac Cuenca assegura que ha rebut molt de suport tant per part del club reusenc, com dels seus companys a l'equip, i d'altres futbolistes que havien jugat amb ell, i agraeix molt les mostres d'ànim que ha rebut en els últims dies. L'exblaugrana afirma que, tot i que a principis d'estiu havia rebut ofertes d'altres clubs espanyols, ara mateix només està pendent de la seva situació amb el CF Reus, i que si no hi ha solució, s'haurà de plantejar quines són les seves opcions de futur. De moment, no s'ha marcat cap termini per prendre una decisió, i seguirà pendent de com evoluciona la seva situació.