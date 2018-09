Gordillo: «Portem tres jornades i sembla que estiguem en un moment crucial de la temporada»

L'entrenador del Nàstic crida a la calma i confia en la plantilla de què disposa

Actualitzada 05/09/2018 a les 13:59

César Arzo

El Nàstic visita aquest divendres Las Palmas (vuit del vespre) i ho farà amb el convenciment de poder tornar amb els tres punts.L'entrenador del primer equip, José Antonio Gordillo, ha reconegut que «Manu Barreiro ha tingut un problema en l'entrenament d'avui» i que, depenent de les proves que se li realitzin, podrà viatjar o no. El més probable és que no, ja que ha notat problemes al quàdriceps i no tenia bona pinta. El punta s'unirà a les baixes per lesió del central Mejías, del lateral esquerre Javi Jiménez i del centrecampista Ramiro Guerra. Cadamuro es perdrà el duel per sanció.Sobre l'alineació a Las Palmas, ha declarat que «algun canvi hi haurà. En no ser-hi Cadamuro i Josua han d’entrar dos futbolistes, igual que el cas de Manu».El tècnic espera que torni la calma a Tarragona, ja que «portem tres jornades i sembla que estiguem en un moment crucial de la temporada». L'entrenador confia en la plantilla actual, però ha recordat que «nosaltres encara estem en pretemporada».Confia plenament en la victòria a Las Palmas, ja que «si pensés el contrari, jo em quedaria aquí. Quan he jugat contra un rival que, per tema pressupostari és superior a mi, tinc aquest gent que diu que he de sortir fort i pensar que ho soc més que el rival».Finalment, ha tractat el cas Arzo, que no ha entrat en les tres llistes inicials de la temporada. El director esportiu, Arnal Llibert, va assegurar ahir que es tractava d'un tema de l'entrenador, que havia decidit no convocar-lo, a què Gordillo ha contestat que «té raó el director esportiu. Arzo aquesta setmana entrarà en convocatòria».