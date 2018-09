El CF Reus Deportiu assegura que també volia inscriure a Pol Laporta

Ho ha anunciat en un comunicat

Actualitzada 05/09/2018 a les 20:14

El CF Reus Deportiu ha anunciat en un comunicat aquest dimecres que Pol Laporta és un dels jugadors que pretenia inscriure a LaLiga, i que es va quedar sense fitxa per poder competir amb el club, com també va passar amb Karim Yoda, Tito i Vítor Silva, i també amb Isaac Cuenca, tot i que aquest, no havia arribat a firmar el contracte amb el club reusenc.El comunicat del club de la capital del Baix Camp respón als rumors que s’havien generat al voltant d’un anunci de LaLiga, en què la patronal afirmava que entre els jugadors preinscrits pel club roig-i-negre aquesta temporada hi havia el fill de l’expresident del Barça Joan Laporta. Un anunci que va sorprendre els seguidors reusencs, ja que durant tot el procés de negociació per intentar inscriure tots els seus futbolistes, el club roig-i-negre no va mencionar, en cap moment, el nom de Laporta entre el dels jugadors afectats per la situació.Segons ha infromat el CF Reus Deportiu en el comunicat, el fill de Joan Laporta tenia contracte amb el club i havia disputat la pretemporada amb l’equip de Xavi Bartolo, i tenia dorsal per jugar amb els roig-i-negres. Algunes veus apuntaven que el club no comptava amb el jugador per a la plantilla del primer equip, i el comunicat seria una resposta a aquests rumors.Pol Laporta, de 25 anys, va arribar a Reus aquest estiu procedent del Vilaverdense portuguès, un club amb el qual havia rescindit el seu contracte, tot i tenir-hi una oferta de renovació, per venir a la capital del Baix Camp. Una situació similar a la del reusenc Isaac Cuenca, que tampoc va poder ser inscrit per jugar amb el club. Probablement, va ser per aquesta circumstància, que el club reusenc no havia presentat Laporta com a nou fitxatge del CF Reus, i treballava per poder-li oferir una fitxa per jugar amb l’equip.Segons el comunicat del CF Reus Deportiu, no va poder aconseguir inscriure la fitxa de Pol Laporta abans del 31 d’agost, tot i haver-lo preinscrit, per les restriccions de LaLiga a causa del límit salarial, i li va oferir quedar-se al club, com va fer també amb els altres jugadors afectats, tot i que el fill de l’expresident blaugrana va decidir rescindir el seu contracte amb el club roig-i-negre i abandonar el CF Reus Deportiu.Pol Laporta juga en la posició de migcampista i havia disputat diversos minuts amb l’equip de Xavi Bartolo durant la pretemporada, lluint el dorsal número 18. Se’l va poder veure a l’Estadi Municipal, al partit del Trofeu Ciutat de Reus que els roig-i-negres van disputar contra el Girona, en què Laporta va entrar als últims minuts, i també havia jugat durant els amistosos contra l’Espanyol B, el Peralada i el València Mestalla.