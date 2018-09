Aquests són els homes amb qui pot comptar Xavi Bartolo fins al gener

El CF Reus disposarà d’una plantilla curta si LaLiga no autoritza una ampliació del límit salarial dijous

Actualitzada 04/09/2018 a les 20:11

Una defensa ferma

Un mig del camp complet

Una davantera desfeta

A Xavi Bartolo, entrenador del CF Reus, i el seu equip tècnic, els esperen uns mesos complicats, com ja va anunciar el president del club a la roda de premsa de dilluns passat. L’entrenador roig-i-negre disposarà d’una plantilla molt curta fins al gener, quan s’obri el mercat d’hivern, moment en què el club reusenc espera poder inscriure els futbolistes que han quedat sense fitxa, com són Vítor Silva, Tito, Karim Yoda i Isaac Cuenca, que tot i no haver arribat a firmar el contracte amb el club roig-i-negre, el CF Reus considera jugador seu.Actualment, havent pogut registrar les fitxes de tres jugadors dels qui havien estat afectats per la polèmica abans de la data límit del 31 d’agost, l’entrenador del CF Reus disposa de disset jugadors, dos dels quals no estan a ple rendiment; Ricardo Vaz s’està recuperant d’una lesió i només ha disputat alguns minuts, i David Querol segueix lesionat i, de moment, no se sap quan es podrà reincorporar a les ordres de Bartolo. Afectacions que repercuteixen en la part ofensiva de l’equip, que precisament, era la que el tècnic havia volgut reforçar durant la pretemporada.Així doncs, els recursos que té l’entrenador roig-i-negre per als pròxims mesos són, com a mínim, escassos. De moment i fins que David Querol es recuperi completament, Bartolo pot comptar amb quinze jugadors, entre els quals hi ha el segon porter, a banda dels homes més destacats del filial del Reus; com són Alfred Planas i Gonzalo Pereira.Com ja va dir Xavier Llastarri, president del CF Reus, tot i la victòria contra l’Elche de dissabte passat, s’ha de contenir l’eufòria, perquè els pròxims mesos seran durs per a l’equip i el cos tècnic, ja que disposaran d’una plantilla molt curta per afrontar una competició tan exigent com la Segona Divisió A, i també alguns partits de la Copa del Rei.I com va declarar Bartolo després del partit del passat dissabte, tot i la bona predisposició dels jugadors, caldrà esperar que les lesions respectin l’equip, almenys fins que pugui disposar de més recursos per ampliar la plantilla.De moment, la situació és precària, almenys fins dijous vinent, moment en què LaLiga s’ha de pronunciar sobre si permet al club de la capital del Baix Camp ampliar el seu límit salarial, i si dóna al CF Reus la possibilitat d’inscriure algun jugador més.La defensa del CF Reus Deportiu no és la part més afectada per les inscripcions que no es van poder realitzar En defensa, Bartolo disposarà d’homes com Mikel Villanueva, Alejandro Catena i Jesús Olmo, que acompanyats dels laterals Borja Herrera, Shaq Moore, Ángel Bastos i Adrià Guerrero, formen un conjunt potent per intentar mantenir les bones estadístiques de l’equip roig-i-negre en temporades passades. Villanueva, Bastos i Guerrero ja s’han deixat veure en els primers partits de la temporada, com el que van jugar a casa contra el Zaragoza, en què el defensa veneçolà va destacar per la seva tasca desmuntant l’atac aragonès.Juan Domínguez, Gus Ledes, Mario Ortiz i Àlex Carbonell, aquests són els homes que Xavi Bartolo podrà alinear al mig del camp per generar joc, uns homes que combinats amb els laterals mencionats anteriorment, poden generar ocasions i donar aire a l’equip. Carbonell ja va ser protagonista en marcar un dels dos gols que van donar la victòria als roig-i-negres al camp de l’Elche el passat dissabte.Tot i ser l’aspecte en què Xavi Bartolo havia posat el focus durant la pretemporada, i la part de l’equip que la secretaria tècnica havia volgut reforçar amb nous fitxatges, és la més afectada per la situació actual. Fran Carbia, Miguel Linares, i els joves del filial; Alfred Planas i Gonzalo Pereira, són els homes ofensius a disposició de l’entrenador. Carbia ja es va fer càrreg de l’atac en els primers partits, i l’entrada de Linares es va notar al partit contra l’Elche. Però, amb Querol i Vaz lesionats, amb la marxa de Dejan Lekic, i amb Yoda i Cuenca sense fitxa, Bartolo té molt poques opcions.