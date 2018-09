Mejías estarà un mes de baixa per una lesió en el recte femoral dret

Ramiro i Javi Jiménez segueixen recuperant-se

El central del Nàstic Mejías estarà al voltant d’un mes de baixa a causa d’una lesió muscular de grau 2 en el recte femoral dret. El Nàstic va explicar, mitjançant un comunicat, la lesió del defensor, el qual es perdrà, com a mínim, els quatre pròxims partits de Lliga.El futbolista cedit pel Leganés es va lesionar durant el duel que van disputar els seus aquest diumenge contra el Rayo Majadahonda i va acabar el partit amb molt de dolor. Després de les proves que se li van realitzar aquest dilluns, el club ha confirmat que es tracta d’una lesió que impedirà que jugui els pròxims partits.Per altra banda, el club va anunciar que el lateral esquerre Javi Jiménez segueix rehabilitant-se del trencament del dit del peu que va patir durant la pretemporada. Encara li resten aproximadament dos mesos per tornar a l’acció.Ramiro Guerra, centrecampista cedit pel Villarreal fins a final de temporada, no tornarà fins que es recuperi de la lesió patida durant el tercer entrenament realitzat amb l’equip. Les estimacions del club apunten que tornarà a jugar entre les pròximes dues i quatre setmanes.