El Reus insisteix que LaLiga no va deixar inscriure a Cuenca per motius econòmics

La Lliga de Futbol Professional ha explicat en un comunicat que hi havia jugadors que s'havien inscrit abans i tenien preferència

Actualitzada 03/09/2018 a les 21:42

El CF Reus ha volgut respondre al comunicat que ha enviat la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) per parlar de la situació dels jugadors no inscrits per sobrepassar el límit salarial i sobre Isaac Cuenca.El club roig-i-negre ha desmentit molts punts del comunicat oficial i ha volgut puntualitzar el tema d'Isaac Cuenca al·legant que la LaLiga va qüestionar l'import del contracte del jugador com a excusa per a no autoritzar la seva inscripció sent els motius econòmics «l'únic motiu que es va facilitar al Club per justificar la seva negativa en les diferents converses telefòniques que es van mantenir a l'efecte».Per a poder inscriure, com a excepció, a cinc futbolistes més, la Liga va posar diversos condicionants, entre ells «que es respectés l'ordre d'arribada dels jugadors», segons ha informat al comunicat.