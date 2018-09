Coris, Guerra, Cadamuro, Iván López i Albentosa, presentats

Tots cinc aposten per una «temporada tranquil·la» tot i el mal inici de temporada

Actualitzada 04/09/2018 a les 14:03

Un per un, els cinc darrers fitxatges del Nàstic de Tarragona han anat passant per la sala de premsa del Nou Estadi per a explicar les seves impressions sobre aquest inici de Lliga i sobre la temporada que els espera.El primer a fer-ho ha estat Sebas Coris, el qual ha apuntat que la seva posició natural és la d'extrem dret, tot i que a Girona va jugar més endarrerit: «Des de petit, sempre he començat d’extrem dret. Tot i això, quan vaig debutar en el futbol professional, vaig jugar de carriler amb el Girona a causa del sistema que utilitzàvem».Ha analitzat els primers duels del Nàstic de la temporada, de forma que «contra el Tenerife vam tenir una errada en el minut 93 que va suposar un gol i, una victòria, ho hauria canviat tot». Ell es mostra confiat, ja que «crec que serà una bona temporada. Si acabem d’ajuntar les peces crec que podem tenir una temporada tranquil·la i mirar a dalt».A nivell personal, «cada vegada em trobo millor. Venia d’un trencament al quàdriceps i em faltaven minuts. Ho vaig notar al principi, però ara ja estic preparat per jugar 90 minuts»El segon a passar per sala de premsa (ho han fet un per un) ha estat Ramiro Guerra, centrecampista procedent del Villarreal en qualitat de cedit. «Un sempre arriba motivat i content per intentat fer-ho bé i vaig tenir la desgràcia de lesionar-me en el tercer dia d’entrenaments. Estic dins dels terminis i tinc ganes de fer-ho bé», ha dit, tot confessant que hi havia hagut més propostes a banda de la tarragonina: «Ha estat un període en el qual hi ha hagut diversos equips interessats, però l’oferta més motivant era la del Nàstic». Tot i assegurar que estava dins dels terminis fixats per tornar de la seva lesió, no ha estat capaç d'especifica quan tornarà: «Això depèn de com vagi dia a dia. No sé exactament quan»En tercer terme, Cadamuro, central arribat del futbol francès. Ha assegurat que no es va mostrar sorprès en el moment en què el Nàstic li va oferir fitxar. «Havia de mostrar el que havia de mostrar en el camp, que sóc un jugador professional», ha assegurat, desvelant que altres equips també el volien: «Hi havia interessos. Volia tornar a la Lliga Espanyola, però volia conèixer el club».També ha valorat la seva arrencada, amb expulsió inclosa, una expulsió que no va ser justa i de la qual ha parlat el central. Sobre si estava enfadat, ha apuntat que «sí, normal, si no m’enfado... La primera groga és merescuda i, en la segona, és un duel com tants que passen en tants partits. S’equivoca l’àrbitre, però no vull posar excuses. Va ser una apreciació de l’àrebitre. Em va fotre més el resultat que no pas l’expulsió»Iván López, lateral dret cedit pel Levante, ha reconegut que encara no està al cent per cent, ja que arribava a Tarragona després de superar una lesió de llarga durada en el seu genoll. «Durant l’estiu estava encara recuperant-me del genoll i vam intentar buscar una opció de no aturar aquesta progressió. Vaig assabentar-me de l’interès del Nàstic i, quan vaig notar que estava preparat per poder competir, vam tirar-ho endavant», ha manifestat el jugador, el qual ha reconegut que «sé que he de millorar molt, tant amb la pilota com sense ella». També ha estat sincer a l'hora d'afirmar que, durant el partit contra el Rayo Majadahonda, «hi va haver un moment en el qual se’m va esgotar la benzina».«La meva intenció és poder recuperar el meu millor nivell i, després, ja veurem. Ja arribarà el mes de gener i, si he de tornar torno i, si no, a donar-ho tot aquí», ha sentenciat.I, finalment, ha parlat en darrer a arribar. Raúl Albentosa ha explicat que no va ser fins el darrer dia de mercat quan va conèixer l'interès del Nàstic. «L’últim dia em va trucar el club (Arnal i Gordillo) i, a l’últim moment, es va poder fer», ha revelat. El futbolista, que ha marxat de l'entrenament d'avui a causa d'un cop al bessó, ha afirmat que arriba amb ritme competitiu ja que, amb el Deportivo, «he jugat tres partits de pretemporada de titular i, en els del final, ja no vaig tenir tants minuts perquè l’entrenador ja estava intentant buscar els seus».