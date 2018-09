Així queda la plantilla del Nàstic

El club grana compta amb dos porters, nou defenses, nou migcampistes i quatre davanters per a afrontar l’inici de temporada

Actualitzada 03/09/2018 a les 18:51

El mercat d’estiu ja és història. Són un total de 24 els futbolistes que componen la plantilla del Gimnàstic de Tarragona. Dos d’ells, com Mejías i Luis Suárez amb fitxa del filial i, per tant, hi ha 22 fitxes professionals. Aquesta situació significa que hi ha dues fitxes lliures que podrien ser cobertes per futbolistes que es trobessin en situació d’atur. Tot i això, són aquests 24 jugadors els que, de moment, hauran de lluitar per una salvació que s’ha fixat com a objectiu prioritari aquesta temporada.L’arrencada de l’equip grana no ha estat precisament l’esperada, amb un punt de nou possibles i amb males sensacions. Tret de la primera part del partit contra el Tenerife en el duel inaugural, la resta són minuts per a esborrar. La preocupació és evident, ja que el projecte no ha arrencat com molts esperaven, encara que resta tota una temporada sencera, concretament 39 partits.El Consell d’Administració i la direcció esportiva han quedat satisfets amb una plantilla curta, tal com havien anunciat que seria. Són dos porters els que en formen part. Amb la marxa de Dimitrievski al Rayo Vallecano com a cedit, Bernabé Barragán i el nouvingut Isaac Becerra seran els encarregats sota pals de l’equip grana.Si hi hagués algun contratemps, el filial hauria de servir.En defensa, nou són els futbolistes que han quedat en plantilla. En el lateral dret està cobert amb el nouvingut Iván López i amb Gerard Valentín, mentre que a l’esquerra no hi ha hagut cap modificació. Abrahám Minero i Javi Jiménez són els amos del carril. Cinc centrals com Cadamuro, Arzo, Djetei, Mejías i Albentosa completen la rereguarda.A la medul·lar, quatre futbolistes es reparteixen les dues posicions: Fali, Ramiro Guerra, David Rocha i Javi Márquez, amb cinc acompanyants als extrems, com ho són Dumitru, Sebas Coris, Omar Perdomo, Abeledo i Tete Morente. A les bandes, com a l’eix de la defensa, a banda de doblar la posició hi ha un futbolista més pel que pugui succeir.La davantera té el doble de futbolistes que acostuma a utilitzar Gordillo en els partits. O sigui, quatre. Uche i Manu Barreiro han començat sent els titulars, però Manu del Moral i Luis Suárez també volen tenir protagonisme i minuts.