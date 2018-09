A Arnal Llibert «no» li hauria agradat fer més moviments el darrer dia de mercat

El director esportiu del Nàstic, satisfet amb la seva plantilla

Actualitzada 04/09/2018 a les 14:18

Arzo

El director esportiu del Nàstic, Arnal Llibert, ha manifestat durant la presentació dels darrers cinc futbolistes a arribar al Nàstic que «no» li hauria agradat fer més moviments en el darrer dia de mercat, quan el club va anunciar la marxa de Stole Dimitrievski al Rayo Vallecano en forma de cessió i l'arribada, també a préstec, d'Albentosa, del Deportivo.Després, en una pregunta posterior a la roda de premsa, el director esportiu ha matisat que «tenim un dubte en el tema defensiu, sobre si fer servir a Fali com a central o com a mig centre. Fitxem a Albentosa i, per tant, tenim quatre peces pel mig del camp».Sobre si reforçaran l'equip amb algun jugador que estigui lliure, ha comentat que «si és per millorar la plantilla, sí. Si no, no. Hi ha molts mercats que estan oberts. Tenim tres places disponibles, una d’extracomunitari amb l’alliberació de Luis Suárez». L'arribada correspondria a la d'un centrecampista.Arnal Llibert ha passat la pilota a l'entrenador, José Antonio Gordillo, sobre la no convocatòria del central César Arzo en els tres primers partits. «Jo estic de director esportiu, això és una cosa que li heu de preguntar de l’entrenador. En el moment que sigui necessari i que l’entrenador ho cregui oportú, jugaran».